Кабмин поообещал ежегодные выплаты пленным и их семьям 27.11.2019 14:30 В ходе заседания 27 ноября Кабинет Министров Украины принял решение о предоставлении ежегодной денежной помощи бывшим и нынешним пленным, а также их семьям. Об этом сообщили в Министерстве по вопросам ... подробнее →

В Житомире выпустили носки с цитатами Зеленского 27.11.2019 13:30 В ассортименте одного из житомирских магазинов появились зеленые носки с крылатыми фразами президента Владимира Зеленского, сообщает Корреспондент.net . Например, можно купить пару с надписью "Вийди ... подробнее →

Xiaomi представила умные часы для детей 27.11.2019 13:00 Компания Xiaomi официально представила детские умные часы Mitu Rabbit 2S, сообщает TEHNOT . Устройство Xiaomi под брендом Mitu оснащено 1,3-дюймовым сенсорным IPS дисплеем с разрешением 240х240. Часы ... подробнее →