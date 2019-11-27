В ассортименте одного из житомирских магазинов появились зеленые носки с крылатыми фразами президента Владимира Зеленского, сообщает Корреспондент.net . Например, можно купить пару с надписью "Вийди ... подробнее →

В ходе заседания 27 ноября Кабинет Министров Украины принял решение о предоставлении ежегодной денежной помощи бывшим и нынешним пленным, а также их семьям. Об этом сообщили в Министерстве по вопросам ... подробнее →

В четверг, 28 ноября, Мальме и Динамо сыграют в пятом туре группового этапа Лиги Европы. Матч пройдет в Мальме на стадионе Сведбанк, стартовый свисток - в 22:00 по киевскому времени, сообщает ... подробнее →

Ситуация на КПВВ Донбасса 27 ноября 27.11.2019 12:30 Сегодня все КПВВ работают по осеннему графику в штатном режиме (с 7.00 до 18.30), сообщает Донбасс-SOS . По официальной информации от Госпогранслужбы, сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась ... подробнее →

Власти Нью-Йорка запретили электронные сигареты 27.11.2019 12:00 Законодатели Нью-Йорка проголосовали за запрет ароматизированных электронных сигарет. За это проголосовал во вторник, 26 ноября, городской совет, передает РБК-Украина . Также горсовет поддержал ... подробнее →

Twitter начал чистку "заброшенных" аккаунтов 27.11.2019 11:30 Владельцы Twitter-аккаунтов, в которые не заходили более полугода, стали получать по электронной почте уведомление о необходимости зайти на них до 11 декабря, иначе компания удалит аккаунт и освободит ... подробнее →