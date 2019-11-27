Мальме - Динамо Киев: прогноз и ставки букмекеров 27.11.2019 15:30 В четверг, 28 ноября, Мальме и Динамо сыграют в пятом туре группового этапа Лиги Европы. Матч пройдет в Мальме на стадионе Сведбанк, стартовый свисток - в 22:00 по киевскому времени, сообщает ... подробнее →

Кабмин поообещал ежегодные выплаты пленным и их семьям 27.11.2019 14:30 В ходе заседания 27 ноября Кабинет Министров Украины принял решение о предоставлении ежегодной денежной помощи бывшим и нынешним пленным, а также их семьям. Об этом сообщили в Министерстве по вопросам ... подробнее →