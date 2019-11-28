Опубликованы цены на продукты питания в Горловке

28.11.2019 17:00

В Горловке озвучили цены на основные продукты питания, сообщает gorlovka.ua . Как сообщается на сайте городской администрации города от «ДНР», с 15 по 22 ноября обследовано 27 объектов ... подробнее →

В мире рекордно подорожало кофе

28.11.2019 16:00

Цены на кофе по всему миру повысились из-за информации о низком урожае в Гондурасе, который знаменит своим экспортом арабики, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Forbes. По сведениям аналитиков, ... подробнее →

Ситуация на КПВВ Донбасса 28 ноября

28.11.2019 15:00

Все КПВВ на линии разграничения функционируют в штатном режиме, пропускные операции осуществляются с 07.00 до 18.30, сообщает Госпогранслужба Украины . Сегодня утром, 28 ноября, на КПВВ на въезд и ... подробнее →

Папа Римский пересел на Дачию

28.11.2019 14:00

Новым автомобилем Папы Римского стал эксклюзивный кроссовер Dacia Duster. Над автомобилем работали румынское спецподразделение Dacia в сотрудничестве с кузовным ателье Romturingia, сообщает ... подробнее →

Эксперты назвали главных претендентов на Оскар-2020

28.11.2019 13:15

Аналитики из компании Gold Derby оценили шансы фильмов получить Оскар в 2020 году и назвали главных претендентов, сообщает ONLINE.UA . Эксперты прогнозируют, что главным претендентом на кинопремию ... подробнее →

Литва построила на Прикарпатье солнечную электростанцию

28.11.2019 12:45

Литовская компания Modus Grupe открыла в селе Залуква Галичского района на Прикарпатье солнечную электростанцию мощностью почти 14 МВт, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ" . По данным Modus Grupe, объем ... подробнее →

Сегодня газета «Пенсионный курьер» проведет горячую линию для пенсионеров

28.11.2019 12:15

28 ноября 2019 с 15:00 до 16:00 состоится прямая телефонная линия газеты «Пенсионный курьер» с участием заместителя директора департамента пенсионного обеспечения Пенсионного фонда Украины ... подробнее →

Рейтинг Зеленского упал на 20%

28.11.2019 11:45

По данным опроса Киевского международного института социологии, в ноябре рейтинг поддержки Владимира Зеленского составил 52%, сообщает НВ . В КМИС отметили, в течение осени доля тех, кто положительно ... подробнее →

В Нидерландах создали "солнечный" электромобиль за 5700 евро

28.11.2019 10:45

В Нидерландах стартап Squad Mobility открыл предварительные заказа на свои городские электрокары Squad на солнечных батареях, сообщает ТСН . Двухместный шаттл с солнечной панелью на крыше сможет ... подробнее →

В Украине вступил в силу закон о незаконном обогащении

28.11.2019 10:15

В Украине вступил в силу закон об уголовной ответственности за незаконное обогащение на сумму 6,2 млн грн № 263-IX, сообщает телеканал 112 Украина . Он предусматривает лишение свободы на 5-10 лет с ... подробнее →

Опубликован новый порядок пересечения линии разграничения на Донбассе

28.11.2019 09:45

На Правительственном портале опубликовано Постановление Кабинета министров Украины от 20 ноября 2019 года № 953 «О внесении изменений в Порядок въезда лиц, перемещение товаров на временно ... подробнее →

Лига Европы. Где сегодня смотреть матчи украинских команд

28.11.2019 09:15

В четверг, 28 октября, киевское "Динамо" и "Александрия" проведут пятые поединки на групповом этапе Лиги Европы, сообщает ZN.UA . Бронзовый призер прошлого сезона УПЛ "Александрия" во Львове сыграет ... подробнее →

Украина подписала безвиз с Маршалловыми островами

28.11.2019 08:45

В Посольстве Украины в США состоялась церемония подписания Соглашения об упрощении визового режима между Украиной и Маршалловыми островами, сообщает Цензор.НЕТ . Соответствующий документ подписали ... подробнее →

Украина назвала сумму ущерба на возвращенных Россией кораблях

28.11.2019 08:15

Сумма ущерба на возвращенных Россией четырех кораблях Военно-морских сил ВСУ составляет не менее 55,5 млн гривен. Об этом сообщает РБК-Украина . Заместитель Постоянного представителя Украины при ... подробнее →

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