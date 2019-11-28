Опубликованы цены на продукты питания в Горловке 28.11.2019 17:00 В Горловке озвучили цены на основные продукты питания, сообщает gorlovka.ua . Как сообщается на сайте городской администрации города от «ДНР», с 15 по 22 ноября обследовано 27 объектов ... подробнее →

В мире рекордно подорожало кофе 28.11.2019 16:00 Цены на кофе по всему миру повысились из-за информации о низком урожае в Гондурасе, который знаменит своим экспортом арабики, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Forbes. По сведениям аналитиков, ... подробнее →

Ситуация на КПВВ Донбасса 28 ноября 28.11.2019 15:00 Все КПВВ на линии разграничения функционируют в штатном режиме, пропускные операции осуществляются с 07.00 до 18.30, сообщает Госпогранслужба Украины . Сегодня утром, 28 ноября, на КПВВ на въезд и ... подробнее →