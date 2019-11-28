Опубликованы цены на продукты питания в Горловке28.11.2019 17:00
В Горловке озвучили цены на основные продукты питания, сообщает gorlovka.ua . Как сообщается на сайте городской администрации города от «ДНР», с 15 по 22 ноября обследовано 27 объектов ... подробнее →
В мире рекордно подорожало кофе28.11.2019 16:00
Цены на кофе по всему миру повысились из-за информации о низком урожае в Гондурасе, который знаменит своим экспортом арабики, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Forbes. По сведениям аналитиков, ... подробнее →
Ситуация на КПВВ Донбасса 28 ноября28.11.2019 15:00
Все КПВВ на линии разграничения функционируют в штатном режиме, пропускные операции осуществляются с 07.00 до 18.30, сообщает Госпогранслужба Украины . Сегодня утром, 28 ноября, на КПВВ на въезд и ... подробнее →
Папа Римский пересел на Дачию28.11.2019 14:00
Новым автомобилем Папы Римского стал эксклюзивный кроссовер Dacia Duster. Над автомобилем работали румынское спецподразделение Dacia в сотрудничестве с кузовным ателье Romturingia, сообщает ... подробнее →
Эксперты назвали главных претендентов на Оскар-202028.11.2019 13:15
Аналитики из компании Gold Derby оценили шансы фильмов получить Оскар в 2020 году и назвали главных претендентов, сообщает ONLINE.UA . Эксперты прогнозируют, что главным претендентом на кинопремию ... подробнее →
Литва построила на Прикарпатье солнечную электростанцию28.11.2019 12:45
Литовская компания Modus Grupe открыла в селе Залуква Галичского района на Прикарпатье солнечную электростанцию мощностью почти 14 МВт, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ" . По данным Modus Grupe, объем ... подробнее →
Сегодня газета «Пенсионный курьер» проведет горячую линию для пенсионеров28.11.2019 12:15
28 ноября 2019 с 15:00 до 16:00 состоится прямая телефонная линия газеты «Пенсионный курьер» с участием заместителя директора департамента пенсионного обеспечения Пенсионного фонда Украины ... подробнее →
Рейтинг Зеленского упал на 20%28.11.2019 11:45
По данным опроса Киевского международного института социологии, в ноябре рейтинг поддержки Владимира Зеленского составил 52%, сообщает НВ . В КМИС отметили, в течение осени доля тех, кто положительно ... подробнее →
В Нидерландах создали "солнечный" электромобиль за 5700 евро28.11.2019 10:45
В Нидерландах стартап Squad Mobility открыл предварительные заказа на свои городские электрокары Squad на солнечных батареях, сообщает ТСН . Двухместный шаттл с солнечной панелью на крыше сможет ... подробнее →
В Украине вступил в силу закон о незаконном обогащении28.11.2019 10:15
В Украине вступил в силу закон об уголовной ответственности за незаконное обогащение на сумму 6,2 млн грн № 263-IX, сообщает телеканал 112 Украина . Он предусматривает лишение свободы на 5-10 лет с ... подробнее →
Опубликован новый порядок пересечения линии разграничения на Донбассе28.11.2019 09:45
На Правительственном портале опубликовано Постановление Кабинета министров Украины от 20 ноября 2019 года № 953 «О внесении изменений в Порядок въезда лиц, перемещение товаров на временно ... подробнее →
Лига Европы. Где сегодня смотреть матчи украинских команд28.11.2019 09:15
В четверг, 28 октября, киевское "Динамо" и "Александрия" проведут пятые поединки на групповом этапе Лиги Европы, сообщает ZN.UA . Бронзовый призер прошлого сезона УПЛ "Александрия" во Львове сыграет ... подробнее →
Украина подписала безвиз с Маршалловыми островами28.11.2019 08:45
В Посольстве Украины в США состоялась церемония подписания Соглашения об упрощении визового режима между Украиной и Маршалловыми островами, сообщает Цензор.НЕТ . Соответствующий документ подписали ... подробнее →
Украина назвала сумму ущерба на возвращенных Россией кораблях28.11.2019 08:15
Сумма ущерба на возвращенных Россией четырех кораблях Военно-морских сил ВСУ составляет не менее 55,5 млн гривен. Об этом сообщает РБК-Украина . Заместитель Постоянного представителя Украины при ... подробнее →
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