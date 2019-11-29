Популярная украинская группа KAZKA презентовала трек "Палала" из нового альбома NIRVANA, сообщает Апостроф . Премьера сингла состоялась на YouTube-канале коллектива. "Глубоко в твоем сердце вьется ... подробнее →

Компания Xiaomi представила умную кровать 8HMilan Smart Electric Bad, которая была разработана ее партнером Chengdu Fun Sleep Technology Co. Ltd, сообщает iLenta.com . Основная ее особенность ... подробнее →

Сегодня, 29 ноября, все КПВВ работают по осеннему графику в штатном режиме (с 7.00 до 18.30), сообщает Донбасс-SOS . По официальной информации от Госпогранслужбы, сегодня утром в КПВВ на въезд и ... подробнее →

Украина успешно испытала крылатую ракету "Нептун" (ВИДЕО) 29.11.2019 10:30 Украинский оборонно-промышленный комплекс успешно закончил испытания крылатой ракеты Р-360, которая входит в боевой комплекс РК-360МЦ "Нептун". Об этом на полигоне после запуска сообщил гендиректор ... подробнее →