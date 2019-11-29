Ситуация на блокпостах Донбасса 29 ноября29.11.2019 13:00
Сегодня, 29 ноября, все КПВВ работают по осеннему графику в штатном режиме (с 7.00 до 18.30), сообщает Донбасс-SOS . По официальной информации от Госпогранслужбы, сегодня утром в КПВВ на въезд и ... подробнее →
Зеленский подписал закон о введении НАТО-вских званий в ВСУ29.11.2019 12:30
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, вносящий изменения в уставы Вооруженных сил и ряд законов, регулирующих порядок выполнения воинского долга гражданами, сообщает Цензор.НЕТ . ... подробнее →
Xiaomi представила умную кровать29.11.2019 11:30
Компания Xiaomi представила умную кровать 8HMilan Smart Electric Bad, которая была разработана ее партнером Chengdu Fun Sleep Technology Co. Ltd, сообщает iLenta.com . Основная ее особенность ... подробнее →
Группа KAZKA записала новую песню (ВИДЕО)29.11.2019 11:00
Популярная украинская группа KAZKA презентовала трек "Палала" из нового альбома NIRVANA, сообщает Апостроф . Премьера сингла состоялась на YouTube-канале коллектива. "Глубоко в твоем сердце вьется ... подробнее →
Украина успешно испытала крылатую ракету "Нептун" (ВИДЕО)29.11.2019 10:30
Украинский оборонно-промышленный комплекс успешно закончил испытания крылатой ракеты Р-360, которая входит в боевой комплекс РК-360МЦ "Нептун". Об этом на полигоне после запуска сообщил гендиректор ... подробнее →
Что нужно знать о новом порядке перемещения товаров через линию разграничения на Донбассе29.11.2019 10:00
В Украине вступили в силу приказы от 18 ноября 2019 года о перемещении гуманитарных грузов и утверждении перечня и объема ограниченных и запрещенных товаров на временно-оккупированных территориях, ... подробнее →
Трамп неожиданно прилетел в Афганистан29.11.2019 09:30
Президент США Дональд Трамп прибыл в Афганистан с необъявленным визитом, передает УНН со ссылкой на Reuters. Трамп встретился с афганским коллегой Ашрафом Гани. Кроме того, он выступил на авиабазе ... подробнее →
"Динамо" и "Александрии" потерпели поражения в Лиге Европы (ВИДЕО)29.11.2019 09:00
В четверг, 28 октября, киевское "Динамо" и "Александрия" провели пятые поединки на групповом этапе Лиги Европы, сообщает UA-Футбол . Киевское "Динамо" не смогло удержать ничью в игре с "Мальме", ... подробнее →
Российский блогер рассказал об отношении жителей "Л/ДНР" к местной власти (ВИДЕО)29.11.2019 08:30
Блогер из России Сергей Борисов, летом этого года побывавший в Донецке, Седово и Луганске рассказал, что многие жители непризнанных республик не любят нынешнюю власть и военных, сообщает Gorlovka.ua ... подробнее →
- Ситуация на блокпостах Донбасса 29 ноября13:00
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- Ситуация на блокпостах Донбасса 29 ноября13:00
- Зеленский подписал закон о введении НАТО-вских званий в ВСУ12:30
- Xiaomi представила умную кровать11:30
- Группа KAZKA записала новую песню (ВИДЕО)11:00
- Украина успешно испытала крылатую ракету "Нептун" (ВИДЕО)10:30
- Что нужно знать о новом порядке перемещения товаров через линию разграничения на Донбассе10:00
- Трамп неожиданно прилетел в Афганистан09:30
- "Динамо" и "Александрии" потерпели поражения в Лиге Европы (ВИДЕО)09:00
- Российский блогер рассказал об отношении жителей "Л/ДНР" к местной власти (ВИДЕО)08:30
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