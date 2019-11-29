Сегодня состоится скандальный поединок Емельяненко - Кокляев

29.11.2019 17:00

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко и представитель силовых видов спорта Михаил Кокляев сегодня встретятся между собой на боксерском ринге, сообщает Главред . Поединок Емельяненко - ... подробнее →

В Станицу Луганскую приехал глава ОБСЕ

29.11.2019 16:00

Министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак, который в 2019 году возглавляет ОБСЕ, в пятницу приехал в Станицу Луганскую, сообщает LB.ua . Вместе с главой Луганской областной государственной ... подробнее →

Климкин призвал объявить бойкот Apple из-за "российского Крыма"

29.11.2019 15:00

После скандала, в который вляпалась американская корпорация Apple из-за "российского Крыма" в приложении "Карты", бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал украинцев отказаться от ... подробнее →

"Народный совет" "ДНР" расширил границы "республики"

29.11.2019 14:00

Так называемый парламент "ДНР" принял "закон о государственной границе республики", сообщает Телеканал новостей «24» . Пожалуй, самым интересным моментом является то, где именно будет ... подробнее →

ФСБ заявила о задержании в Севастополе "украинской шпионки"

29.11.2019 13:30

Федеральная служба безопасности России заявила о задержании гражданки РФ, которая якобы шпионила в пользу Украины в оккупированном Севастополе, передает Цензор.НЕТ . Женщине, которая в сообщении ... подробнее →

Ситуация на блокпостах Донбасса 29 ноября

29.11.2019 13:00

Сегодня, 29 ноября, все КПВВ работают по осеннему графику в штатном режиме (с 7.00 до 18.30), сообщает Донбасс-SOS . По официальной информации от Госпогранслужбы, сегодня утром в КПВВ на въезд и ... подробнее →

Зеленский подписал закон о введении НАТО-вских званий в ВСУ

29.11.2019 12:30

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, вносящий изменения в уставы Вооруженных сил и ряд законов, регулирующих порядок выполнения воинского долга гражданами, сообщает Цензор.НЕТ . ... подробнее →

Xiaomi представила умную кровать

29.11.2019 11:30

Компания Xiaomi представила умную кровать 8HMilan Smart Electric Bad, которая была разработана ее партнером Chengdu Fun Sleep Technology Co. Ltd, сообщает iLenta.com . Основная ее особенность ... подробнее →

Группа KAZKA записала новую песню (ВИДЕО)

29.11.2019 11:00

Популярная украинская группа KAZKA презентовала трек "Палала" из нового альбома NIRVANA, сообщает Апостроф . Премьера сингла состоялась на YouTube-канале коллектива. "Глубоко в твоем сердце вьется ... подробнее →

Украина успешно испытала крылатую ракету "Нептун" (ВИДЕО)

29.11.2019 10:30

Украинский оборонно-промышленный комплекс успешно закончил испытания крылатой ракеты Р-360, которая входит в боевой комплекс РК-360МЦ "Нептун". Об этом на полигоне после запуска сообщил гендиректор ... подробнее →

Что нужно знать о новом порядке перемещения товаров через линию разграничения на Донбассе

29.11.2019 10:00

В Украине вступили в силу приказы от 18 ноября 2019 года о перемещении гуманитарных грузов и утверждении перечня и объема ограниченных и запрещенных товаров на временно-оккупированных территориях, ... подробнее →

Трамп неожиданно прилетел в Афганистан

29.11.2019 09:30

Президент США Дональд Трамп прибыл в Афганистан с необъявленным визитом, передает УНН со ссылкой на Reuters. Трамп встретился с афганским коллегой Ашрафом Гани. Кроме того, он выступил на авиабазе ... подробнее →

"Динамо" и "Александрии" потерпели поражения в Лиге Европы (ВИДЕО)

29.11.2019 09:00

В четверг, 28 октября, киевское "Динамо" и "Александрия" провели пятые поединки на групповом этапе Лиги Европы, сообщает UA-Футбол . Киевское "Динамо" не смогло удержать ничью в игре с "Мальме", ... подробнее →

Российский блогер рассказал об отношении жителей "Л/ДНР" к местной власти (ВИДЕО)

29.11.2019 08:30

Блогер из России Сергей Борисов, летом этого года побывавший в Донецке, Седово и Луганске рассказал, что многие жители непризнанных республик не любят нынешнюю власть и военных, сообщает Gorlovka.ua ... подробнее →

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