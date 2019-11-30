Ситуация на КПВВ в Донецкой области 30 ноября30.11.2019 15:30
Информация от погранслужбы Украины По состоянию на утро 30 ноября, очереди на пунктах пропуска на линии разграничения были следующими. Майорск в сторону Бахмута 20 авто, в Горловку 55. Марьинка в ... подробнее →
На Сицилии продают дома за один евро30.11.2019 11:00
В небольшом городке Бивона на Сицилии можно купить дом за один евро. С помощью этой акции местные власти хотят привлечь новых горожан, пишет Корреспондент.net . На сегодняшний день в Бивоне проживают ... подробнее →
Apple отреагировала на "крымский" скандал30.11.2019 10:30
Компания Apple внимательно изучит систему обозначения спорных территорий на своих картах, после того как сервис Погода указал Крым как российскую территорию. Об этом пресс-секретарь корпорации Труди ... подробнее →
Емельяненко нокаутировал Кокляева на третьей минуте боя (ВИДЕО)30.11.2019 10:00
В России в ночь на 29 ноября Александр Емельяненко нокаутировал Михаила Кокляева в бою по правилам бокса, сообщает Телеканал новостей «24» . Поединок был рассчитан на четыре раунда, а на ... подробнее →
В Киеве воры взорвали отделение «Ощадбанка»30.11.2019 09:30
В Киеве на Русановке в ночь на субботу, 30 ноября, взорвали и ограбили отделение «Ощадбанка», сообщает dtp.kiev.ua . По словам очевидцев, подрывники скрылись в сторону станции метро ... подробнее →
- Стали известны расценки новогодних корпоративов в Луганске16:00
- Приазовский лесхоз назвал цены на новогодние сосны13:45
- В Покровске установят елку за миллион12:15
- Ситуация на КПВВ Донбасса 5 декабря10:30
- Жители Донбасса записали видеообращение к Путину (ВИДЕО)14:00
- В Мариуполе фонтан превратят в ледовый каток13:15
- Ситуация на КПВВ Донбасса 4 декабря11:10
- Завтра будет закрыт КПВВ «Гнутово»10:40
- Боевики пообещали не стрелять по электрикам в районе Марьинки09:30
- Силовики "ДНР" запугивают жителей Донбасса "прослушкой СБУ"16:00
- Скандальным "Воровайкам" не дали выступить в Украине17:00
- Лукашенко снова "переобулся"16:30
- Стали известны расценки новогодних корпоративов в Луганске16:00
- В Раде подрались двое "слуг народа"15:30
- Опубликован список пропавших во время пожара в Одессе14:45
- У Зеленского рассказали об изменении Конституции Украины14:15
- Приазовский лесхоз назвал цены на новогодние сосны13:45
- В Киеве хакеры взломали "умную" остановку13:00
- В Покровске установят елку за миллион12:15
- Гибкий смартфон Samsung Galaxy Fold презентовали в Украине (ВИДЕО)11:30
- Полный вперед: ортопедическая обувь для здорового шага14:30
- Работы в саду в ноябре: мульчирование, перекопка, защита, укрытие19:30
- Витамин D: когда он необходим11:30
- Советы диетолога. Каким должен быть идеальный завтрак07:48
- Ученые нашли новый способ борьбы с никотиновой зависимостью21:25
- Почему нельзя венчаться в субботу21:02
- Суеверия и приметы: какие цветы нельзя дарить ни в коем случае19:40
- 15 лучших новогодних суеверий: могут принести удачу в 2020 году15:05
- Ужин отдай врагу. Ученые доказали важность времени приемов пищи 14:34
- В 2020 году "Доступные лекарства" станут еще более доступными11:49
- Жители Донбасса записали видеообращение к Путину (ВИДЕО)
- В Донецке "Амстор" "реинкарнировал" в MOLOKO
- Тука назвал два варианта выплаты пенсиий жителям ОРДЛО
- Силовики "ДНР" запугивают жителей Донбасса "прослушкой СБУ"
- В "ДНР" попала в аварию машина ОБСЄ
- Ситуация на блокпостах Донбасса 2 декабря
- Ситуация на КПВВ Донбасса утром 3 декабря
- Луганский медуниверситет получил российскую аккредитацию
- Украина и Россия подписали договор о транзите нефти
- Завтра будет закрыт КПВВ «Гнутово»