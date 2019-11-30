Ситуация на КПВВ в Донецкой области 30 ноября 30.11.2019 15:30 Информация от погранслужбы Украины По состоянию на утро 30 ноября, очереди на пунктах пропуска на линии разграничения были следующими. Майорск в сторону Бахмута 20 авто, в Горловку 55. Марьинка в ... подробнее →

На Сицилии продают дома за один евро 30.11.2019 11:00 В небольшом городке Бивона на Сицилии можно купить дом за один евро. С помощью этой акции местные власти хотят привлечь новых горожан, пишет Корреспондент.net . На сегодняшний день в Бивоне проживают ... подробнее →

Apple отреагировала на "крымский" скандал 30.11.2019 10:30 Компания Apple внимательно изучит систему обозначения спорных территорий на своих картах, после того как сервис Погода указал Крым как российскую территорию. Об этом пресс-секретарь корпорации Труди ... подробнее →