Ситуация на КПВВ в Донецкой области 30 ноября30.11.2019 15:30
Информация от погранслужбы Украины По состоянию на утро 30 ноября, очереди на пунктах пропуска на линии разграничения были следующими. Майорск в сторону Бахмута 20 авто, в Горловку 55. Марьинка в ... подробнее →
На Сицилии продают дома за один евро30.11.2019 11:00
В небольшом городке Бивона на Сицилии можно купить дом за один евро. С помощью этой акции местные власти хотят привлечь новых горожан, пишет Корреспондент.net . На сегодняшний день в Бивоне проживают ... подробнее →
Apple отреагировала на "крымский" скандал30.11.2019 10:30
Компания Apple внимательно изучит систему обозначения спорных территорий на своих картах, после того как сервис Погода указал Крым как российскую территорию. Об этом пресс-секретарь корпорации Труди ... подробнее →
Емельяненко нокаутировал Кокляева на третьей минуте боя (ВИДЕО)30.11.2019 10:00
В России в ночь на 29 ноября Александр Емельяненко нокаутировал Михаила Кокляева в бою по правилам бокса, сообщает Телеканал новостей «24» . Поединок был рассчитан на четыре раунда, а на ... подробнее →
В Киеве воры взорвали отделение «Ощадбанка»30.11.2019 09:30
В Киеве на Русановке в ночь на субботу, 30 ноября, взорвали и ограбили отделение «Ощадбанка», сообщает dtp.kiev.ua . По словам очевидцев, подрывники скрылись в сторону станции метро ... подробнее →
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