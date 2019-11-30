Ситуация на КПВВ в Донецкой области 30 ноября

30.11.2019 15:30

Информация от погранслужбы Украины По состоянию на утро 30 ноября, очереди на пунктах пропуска на линии разграничения были следующими. Майорск в сторону Бахмута 20 авто, в Горловку 55. Марьинка в ... подробнее →

На Сицилии продают дома за один евро

30.11.2019 11:00

В небольшом городке Бивона на Сицилии можно купить дом за один евро. С помощью этой акции местные власти хотят привлечь новых горожан, пишет Корреспондент.net . На сегодняшний день в Бивоне проживают ... подробнее →

Apple отреагировала на "крымский" скандал

30.11.2019 10:30

Компания Apple внимательно изучит систему обозначения спорных территорий на своих картах, после того как сервис Погода указал Крым как российскую территорию. Об этом пресс-секретарь корпорации Труди ... подробнее →

Емельяненко нокаутировал Кокляева на третьей минуте боя (ВИДЕО)

30.11.2019 10:00

В России в ночь на 29 ноября Александр Емельяненко нокаутировал Михаила Кокляева в бою по правилам бокса, сообщает Телеканал новостей «24» . Поединок был рассчитан на четыре раунда, а на ... подробнее →

В Киеве воры взорвали отделение «Ощадбанка»

30.11.2019 09:30

В Киеве на Русановке в ночь на субботу, 30 ноября, взорвали и ограбили отделение «Ощадбанка», сообщает dtp.kiev.ua . По словам очевидцев, подрывники скрылись в сторону станции метро ... подробнее →

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