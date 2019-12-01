Народный синоптик дал прогноз на декабрь и Новый год

01.12.2019 16:00

В начале декабря в Украину на смену потеплению придут морозы, во второй половине месяца ожидается снежная погода. Такой прогноз погоды в Украине на декабрь озвучил народный синоптик Леонид Горбань, ... подробнее →

В России 20 человек погибли после падения автобуса с моста

01.12.2019 15:00

В Забайкальском крае РФ рейсовый автобус Сретенск-Чита вылетел с моста и упал на лед реки Куенга, сообщает ТСН . По официальным данным МЧС РФ, в результате аварии погибли 15 человек, еще 18 получили ... подробнее →

Ситуация на блокпостах Донбасса 1 декабря

01.12.2019 14:00

Сегодня, 1 декабря контрольные пункты въезда-выезда в районе операции Объединенных сил перешли на зимний график работы. Теперь контрольно-проверочные мероприятия и пропуск через линию разграничения ... подробнее →

Гороскоп на неделю со 2 по 8 декабря

01.12.2019 12:00

ОВЕН Большинство дней этой недели чреваты серьезными эмоциональными перегрузками, а возможно, даже и стрессовыми ситуациями. Причины этого могут быть самыми различными, однако наиболее вероятно, что ... подробнее →

В Киеве задержали подозреваемых в подрыве "Ощадбанка"

01.12.2019 11:00

В воскресенье, 1 декабря, правоохранители задержали подозреваемых в ограблении отделения "Ощадбанка" на столичной Русановке. Об этом сообщил председатель правления "Ощадбанка" Андрей Пышный в ... подробнее →

В Минкульте назвали сроки запуска украинского телевещания в ОРДЛО

01.12.2019 10:30

Двуязычный телеканал для жителей временно оккупированных районов Донбасса будет запущен в феврале 2020 года. Об этом сказал министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский, сообщает ... подробнее →

В Украине вырос прожиточный минимум

01.12.2019 10:00

В Украине с 1 декабря выросли размер прожиточного минимума и, соответственно, минимальная пенсия. Об этом говорится в законе о государственном бюджете на 2019 год, сообщает Корреспондент.net . Так, в ... подробнее →

Сборная Украины узнала соперников по группе на Евро 2020

01.12.2019 09:00

В субботу, 30 ноября, в Румынии состоялась жеребьевка группового этапа чемпионата Европы по футболу 2020 года. Сборная Украины узнала двух из трех соперников, сообщает Корреспондент.net . В группу C, ... подробнее →

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