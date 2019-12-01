Народный синоптик дал прогноз на декабрь и Новый год 01.12.2019 16:00 В начале декабря в Украину на смену потеплению придут морозы, во второй половине месяца ожидается снежная погода. Такой прогноз погоды в Украине на декабрь озвучил народный синоптик Леонид Горбань, ... подробнее →

В России 20 человек погибли после падения автобуса с моста 01.12.2019 15:00 В Забайкальском крае РФ рейсовый автобус Сретенск-Чита вылетел с моста и упал на лед реки Куенга, сообщает ТСН . По официальным данным МЧС РФ, в результате аварии погибли 15 человек, еще 18 получили ... подробнее →

Ситуация на блокпостах Донбасса 1 декабря 01.12.2019 14:00 Сегодня, 1 декабря контрольные пункты въезда-выезда в районе операции Объединенных сил перешли на зимний график работы. Теперь контрольно-проверочные мероприятия и пропуск через линию разграничения ... подробнее →