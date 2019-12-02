В Китае выпустили самый большой геймпад в мире02.12.2019 17:00
Компания Oppo выпустила геймпад, который попал в Книгу рекордов Гиннеса. Он такой большой, что сравним с автомобилем, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ" . Огромный игровой манипулятор установили в одном ... подробнее →
Луганский медуниверситет получил российскую аккредитацию02.12.2019 16:00
Россия выдала аккредитацию Луганскому государственному медицинскому университету имени святого Луки. Университет стал первым вузом, расположенным на оккупированной территории Луганской области, ... подробнее →
Тука назвал два варианта выплаты пенсиий жителям ОРДЛО02.12.2019 15:00
Украина может двумя способами восстановить выплату пенсий жителям оккупированных районов Донбасса, сообщает Обозреватель . Об этом заявил бывший замминистра по вопросам временно оккупированных ... подробнее →
В Донецке "Амстор" "реинкарнировал" в MOLOKO02.12.2019 14:00
В Донецке на месте "Амсторов" открылись так сказать новые супермаркеты под названием "MOLOKO", кстати, в этих магазинах можно увидеть и купить не только молочную продукцию, сообщает Интернет-газета ... подробнее →
Полиция задержала стрелка, покушавшегося на депутата Соболева02.12.2019 13:00
Полиция города Киева задержала стрелка и его сообщников, которые, осуществляя покушение на убийство депутата Вячеслава Соболева, застрелили его трехлетнего сына Александра, сообщает ICTV . Об этом ... подробнее →
Китай "закрыл" Гонконг для американских военных кораблей02.12.2019 12:30
Китай приостановил возможность доступа в Гонконг американских военных кораблей и самолетов и ввел санкции против американских неправительственных организации через неделю после того, как президент США ... подробнее →
В центре Донецка началась установка новогодней елки02.12.2019 12:00
Коммунальные службы Донецка сегодня начали работы по установке остова главой новогодней елки ДНР в центре города – на площади Ленина. Работы проводятся специалистами коммунального предприятия ... подробнее →
В работе сервиса Ukr.net произошел масштабный сбой02.12.2019 11:30
В понедельник, 2 декабря, в работе самого крупного почтового сервиса и агрегатора новостей в Украине произошел масштабный сбой, сообщает Today.ua . В компании сообщили, что перебои в работе сайта ... подробнее →
Найден способ легального обновления Windows до «десятки»02.12.2019 11:00
Корпорация Microsoft официально прекратила предоставлять возможность бесплатного обновления Windows 7 и Windows 8.1 до Windows 10 в декабре 2017 года. Однако, некоторым пользователям удалось ... подробнее →
Ситуация на блокпостах Донбасса 2 декабря02.12.2019 10:30
Сегодня утром, 2 декабря, все контрольно-пропускные пункты в Донбассе на линии соприкосновения работают по зимнему графику (с 8.00 до 17.00). По информации от Госпогранслужбы автомобильные очереди в ... подробнее →
Во Львове активисты сорвали концерт группы "Время и Стекло"02.12.2019 10:00
Во Львове отменили концерт группы "Время и Стекло", который был запланирован на 5 декабря. О том, что произошло, рассказал общественный активист Антон Петровский, сообщает РБК-Украина . Как объяснил ... подробнее →
Букмекеры оценили шансы сборных на победу в Евро-202002.12.2019 09:00
В субботу, 30 ноября, прошла жеребьевка финального турнира Евро-2020. Букмекеры уже подсчитали шансы сборных на победу в турнире, сообщает SPORT.UA . Известная британская контора Bet365 определила ... подробнее →
США согласились принять в НАТО еще одну страну02.12.2019 08:30
Соединенные Штаты Америки ратифицировали протокол о присоединении Северной Македонии к участникам Организации Североатлантического договора. Об этом сообщил в твиттере государственный секретарь США ... подробнее →
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