В Донецке на месте "Амсторов" открылись так сказать новые супермаркеты под названием "MOLOKO", кстати, в этих магазинах можно увидеть и купить не только молочную продукцию, сообщает Интернет-газета ... подробнее →

Украина может двумя способами восстановить выплату пенсий жителям оккупированных районов Донбасса, сообщает Обозреватель . Об этом заявил бывший замминистра по вопросам временно оккупированных ... подробнее →

Компания Oppo выпустила геймпад, который попал в Книгу рекордов Гиннеса. Он такой большой, что сравним с автомобилем, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ" . Огромный игровой манипулятор установили в одном ... подробнее →

В понедельник, 2 декабря, в работе самого крупного почтового сервиса и агрегатора новостей в Украине произошел масштабный сбой, сообщает Today.ua . В компании сообщили, что перебои в работе сайта ... подробнее →

Коммунальные службы Донецка сегодня начали работы по установке остова главой новогодней елки ДНР в центре города – на площади Ленина. Работы проводятся специалистами коммунального предприятия ... подробнее →

Китай приостановил возможность доступа в Гонконг американских военных кораблей и самолетов и ввел санкции против американских неправительственных организации через неделю после того, как президент США ... подробнее →

Полиция города Киева задержала стрелка и его сообщников, которые, осуществляя покушение на убийство депутата Вячеслава Соболева, застрелили его трехлетнего сына Александра, сообщает ICTV . Об этом ... подробнее →

Найден способ легального обновления Windows до «десятки» 02.12.2019 11:00 Корпорация Microsoft официально прекратила предоставлять возможность бесплатного обновления Windows 7 и Windows 8.1 до Windows 10 в декабре 2017 года. Однако, некоторым пользователям удалось ... подробнее →

Ситуация на блокпостах Донбасса 2 декабря 02.12.2019 10:30 Сегодня утром, 2 декабря, все контрольно-пропускные пункты в Донбассе на линии соприкосновения работают по зимнему графику (с 8.00 до 17.00). По информации от Госпогранслужбы автомобильные очереди в ... подробнее →