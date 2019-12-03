Россия откроет еще 4 пункта выдачи паспортов для жителей ОРДЛО 03.12.2019 17:00 Свыше 144 миллионов рублей выделено МВД России для открытия четырех новых дополнительных пунктов выдачи российских паспортов жителям оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей Украины. Об ... подробнее →

Силовики "ДНР" запугивают жителей Донбасса "прослушкой СБУ" 03.12.2019 16:00 Подразделения СБУ активизировали работу по перехвату телефонных переговоров жителей в подконтрольной Киеву части Донбасса. Об этом сегодня сообщили в "Управлении Народной милиции ДНР". "В районах ... подробнее →

В Воронежской области опрокинулся автобус с украинцами 03.12.2019 15:30 В Воронежской области России опрокинулся рейсовый автобус с украинцами. В результате ДТП пострадали 17 человек, сообщает телеканал 112 Украина . Как сообщается, всего в автобусе ехали 28 граждан ... подробнее →