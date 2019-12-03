Россия откроет еще 4 пункта выдачи паспортов для жителей ОРДЛО03.12.2019 17:00
Свыше 144 миллионов рублей выделено МВД России для открытия четырех новых дополнительных пунктов выдачи российских паспортов жителям оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей Украины. Об ... подробнее →
Силовики "ДНР" запугивают жителей Донбасса "прослушкой СБУ"03.12.2019 16:00
Подразделения СБУ активизировали работу по перехвату телефонных переговоров жителей в подконтрольной Киеву части Донбасса. Об этом сегодня сообщили в "Управлении Народной милиции ДНР". "В районах ... подробнее →
В Воронежской области опрокинулся автобус с украинцами03.12.2019 15:30
В Воронежской области России опрокинулся рейсовый автобус с украинцами. В результате ДТП пострадали 17 человек, сообщает телеканал 112 Украина . Как сообщается, всего в автобусе ехали 28 граждан ... подробнее →
Украина и Россия подписали договор о транзите нефти03.12.2019 15:00
"Укртранснафта" продлила контракт на транзит российской нефти через нефтетранспортную систему Украины в Европу на 10 лет – с 1 января 2020 года до 1 января 2030 года, сообщает Телеканал ... подробнее →
Завтра в Станице Луганской отключат электричество03.12.2019 14:15
Станица Луганская и еще в одиннадцать населенных пунктов Станично Луганского района будут обесточены завтра, 2 декабря, из-за регламентных работ. Об этом пишет пресс-служба местной ... подробнее →
В "ДНР" попала в аварию машина ОБСЄ03.12.2019 13:45
Автомобиль Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ перевернулся в оккупированной Макеевке 3 декабря, сообщает ОстроВ . Подробности происшествия пока не известны. подробнее →
Зеленский подал в Раду законопроект о "ворах в законе"03.12.2019 13:15
Президент Украины Владимир Зеленский подал на рассмотрение Верховной Рады законопроект об уголовной ответственности для участников преступного сообщества. Текст проекта закона о внесении изменений в ... подробнее →
США подарили Нацполиции Украины 88 автомобилей03.12.2019 12:45
США в рамках поддержки реформы правоохранительных органов передали Нацполиции Украины 88 автомобилей. Об этом сообщает американское посольство на своей странице в Facebook, передает Корреспондент.net ... подробнее →
Зеленский отреагирован на коррупционный скандал в ГБР03.12.2019 12:00
Президент Владимир Зеленский заявил, что "правая рука" директора Государственного бюро расследований Романа Трубы подозревается в получении $150 тысяч взятки, и призвал Верховную Раду принять ... подробнее →
Сериал о Чернобыле завоевал две премии Лондонского фестиваля03.12.2019 11:15
5-серийный сериал "Чернобыль" получил две премии фестиваля Rose d'Or, который прошел 1 декабря в Лондоне. Об этом сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ" . Сериал получил главную премию The Golden Rose Award, ... подробнее →
Ученые сократили время заряда литиевых аккумуляторов до 10 минут03.12.2019 10:45
Исследователи из Университета штата Пенсильвания открыли способ быстрой зарядки литиевых аккумуляторных батарей электромобилей за 10 минут, сообщает Телеканал новостей «24» . Для быстрого ... подробнее →
Ситуация на КПВВ Донбасса утром 3 декабря03.12.2019 10:15
Сегодня утром, 3 декабря, на КПВВ Донбасса на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: «Майорск» - 15/55; «Марьинка» - 0/50; «Новотроицкое» - ... подробнее →
САП открыла дело в отношении «Юзика»03.12.2019 09:45
Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла дело из-за публикации разговоров нардепа от Слуги народа Юрия Корявченкова с полицией Кривого Рога, сообщает Hubs . Сообщается, что дело ... подробнее →
Зеленский пообещал снизить тарифы на тепло вдвое03.12.2019 09:15
Президент Украины Владимир Зеленский обещает уже в следующем отопительном сезоне наполовину уменьшить тарифы на отопление для населения, сообщает НВ . «Мы работаем над тем, чтобы этой зимой ... подробнее →
Названы лучшие футболисты Европы и Украины 2019 года03.12.2019 08:30
В понедельник, 2 декабря, определились обладатели званий лучший футболист Европы и лучший футболист Украины, сообщает Телеканал новостей «24» . Журнал France Football объявил победителя ... подробнее →
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