По информации ГСЧС в больницах города сейчас находится 21 человек, в том числе девять несовершеннолетних учащихся колледжа и пятеро пожарных, сообщает Думская . Одна из пострадавших умерла. Погибшая ... подробнее →

МИД ФРГ объявил персонами нон грата двух сотрудников посольства РФ в Германии "с немедленным вступлением решения в силу" в связи с убийством гражданина Грузии, которое было совершено в Берлине в конце ... подробнее →

В офисе главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За життя" Виктора Медведчука проходят следственные действия. Об этом рассказала пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гилянская, ... подробнее →

Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская опровергла информацию СМИ об обысках, которые якобы проходят в офисе политика Виктора Медведчука. Об этом Гитлянская сообщила на свойе ... подробнее →

Добровольцы-участники антитеррористической операции и операции объединенных сил на Донбассе смогут получить соцгарантии и права участников боевых действий, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ" . За ... подробнее →

В Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса произошел пожар, проводится эвакуация из здания. Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на пресс-службу Государственной службы ... подробнее →

В Мариуполе традиционный новогодний каток устроят прямо на пешеходном фонтане в Театральном сквере. Об этом рассказал начальник управления молодежи и спорта Алексей Казанцев, сообщает Сайт города ... подробнее →

В сети набирает популярность видеоролик, в котором жители Донбасса, покинувшие свои города из-за войны, рассказывают о российской агрессии, сообщает Сайт города Луганска . Герои ролика подчеркивают, ... подробнее →

В России снимут фильм с двойником Владимира Зеленского 04.12.2019 11:45 Двойник Владимира Зеленского Умид Исабоев снимется в российском фильме об Украине и сыграет роль президента, сообщает РБК-Украина . Уроженец Узбекистана, который работает автомаляром в Москве, уже ... подробнее →

Ситуация на КПВВ Донбасса 4 декабря 04.12.2019 11:10 Утром в среду, 4 декабря, на контрольных пунктах въезда-выезда в районе проведния ООС в очередях находится не менее 225 автомобилей, сообщили в Госпогранслужбе Украины . «Сегодня утром в КПВВ ... подробнее →

Завтра будет закрыт КПВВ «Гнутово» 04.12.2019 10:40 В связи с проведением ремонтных работ электрической сети, завтра, 5 декабря 2019 года, контрольно-пропускные операции в КПВВ «Гнутово» осуществляться не будут, сообщает Госпогранслужба ... подробнее →