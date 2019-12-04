Пресс-секретарь СБУ объяснила "обыски у Медведчука" путаницей

04.12.2019 20:30

Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская опровергла информацию СМИ об обысках, которые якобы проходят в офисе политика Виктора Медведчука. Об этом Гитлянская сообщила на свойе ... подробнее →

СБУ "пришла в гости" к Медведчуку

04.12.2019 16:30

В офисе главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За життя" Виктора Медведчука проходят следственные действия. Об этом рассказала пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гилянская, ... подробнее →

Германия высылает двух российских дипломатов из-за убийства гражданина Грузии

04.12.2019 16:00

МИД ФРГ объявил персонами нон грата двух сотрудников посольства РФ в Германии "с немедленным вступлением решения в силу" в связи с убийством гражданина Грузии, которое было совершено в Берлине в конце ... подробнее →

Пожар в Одессе: в больницах - 21 человек, один скончался (ВИДЕО)

04.12.2019 15:00

По информации ГСЧС в больницах города сейчас находится 21 человек, в том числе девять несовершеннолетних учащихся колледжа и пятеро пожарных, сообщает Думская . Одна из пострадавших умерла. Погибшая ... подробнее →

Жители Донбасса записали видеообращение к Путину (ВИДЕО)

04.12.2019 14:00

В сети набирает популярность видеоролик, в котором жители Донбасса, покинувшие свои города из-за войны, рассказывают о российской агрессии, сообщает Сайт города Луганска . Герои ролика подчеркивают, ... подробнее →

В Мариуполе фонтан превратят в ледовый каток

04.12.2019 13:15

В Мариуполе традиционный новогодний каток устроят прямо на пешеходном фонтане в Театральном сквере. Об этом рассказал начальник управления молодежи и спорта Алексей Казанцев, сообщает Сайт города ... подробнее →

В Одессе загорелся колледж, есть пострадавшие

04.12.2019 12:45

В Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса произошел пожар, проводится эвакуация из здания. Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на пресс-службу Государственной службы ... подробнее →

Рада предоставила статус участников боевых действий бойцам добробатов

04.12.2019 12:15

Добровольцы-участники антитеррористической операции и операции объединенных сил на Донбассе смогут получить соцгарантии и права участников боевых действий, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ" . За ... подробнее →

В России снимут фильм с двойником Владимира Зеленского

04.12.2019 11:45

Двойник Владимира Зеленского Умид Исабоев снимется в российском фильме об Украине и сыграет роль президента, сообщает РБК-Украина . Уроженец Узбекистана, который работает автомаляром в Москве, уже ... подробнее →

Ситуация на КПВВ Донбасса 4 декабря

04.12.2019 11:10

Утром в среду, 4 декабря, на контрольных пунктах въезда-выезда в районе проведния ООС в очередях находится не менее 225 автомобилей, сообщили в Госпогранслужбе Украины . «Сегодня утром в КПВВ ... подробнее →

Завтра будет закрыт КПВВ «Гнутово»

04.12.2019 10:40

В связи с проведением ремонтных работ электрической сети, завтра, 5 декабря 2019 года, контрольно-пропускные операции в КПВВ «Гнутово» осуществляться не будут, сообщает Госпогранслужба ... подробнее →

Джошуа попал в нокаут накануне реванша с Руисом

04.12.2019 10:30

Энтони Джошуа снова попал в нокаут на тренировке, когда готовился к поединку с Энди Руисом, который состоится 7 декабря в Саудовской Аравии, сообщает Sport.ua . На кону в бою-реванше будут стоять ... подробнее →

Лукашенко увидел признаки нового передела мира

04.12.2019 10:00

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время своего визита в Сербию заявил, что мировые лидеры все чаще решают проблемы "с позиции силы", а не мирным путем, на основании международного права. Об ... подробнее →

Боевики пообещали не стрелять по электрикам в районе Марьинки

04.12.2019 09:30

Российские оккупационные войска предоставили гарантии соблюдения режима прекращения огня в районе Марьинки, передает Depo.ua . Как сообщает пресс-центр ООС, в Марьинке с 25 ноября обесточенными ... подробнее →

У Зеленского утвердили 5 сценариев реинтеграции ОРДЛО

04.12.2019 09:00

В Офисе Президента Украины состоялось координационное совещание в рамках подготовки к встрече в нормандском формате, сообщает Телеканал новостей «24» . В ходе совещания  было ... подробнее →

Ученые создали искусственные нервные клетки

04.12.2019 08:30

Ученые из британского Университета Бата создали искусственные "нервные клетки", которые в будущем можно будет использовать для лечения людей, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ" . Отмечается, что ... подробнее →

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