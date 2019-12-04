Пресс-секретарь СБУ объяснила "обыски у Медведчука" путаницей04.12.2019 20:30
Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская опровергла информацию СМИ об обысках, которые якобы проходят в офисе политика Виктора Медведчука. Об этом Гитлянская сообщила на свойе ... подробнее →
СБУ "пришла в гости" к Медведчуку04.12.2019 16:30
В офисе главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За життя" Виктора Медведчука проходят следственные действия. Об этом рассказала пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гилянская, ... подробнее →
Германия высылает двух российских дипломатов из-за убийства гражданина Грузии04.12.2019 16:00
МИД ФРГ объявил персонами нон грата двух сотрудников посольства РФ в Германии "с немедленным вступлением решения в силу" в связи с убийством гражданина Грузии, которое было совершено в Берлине в конце ... подробнее →
Пожар в Одессе: в больницах - 21 человек, один скончался (ВИДЕО)04.12.2019 15:00
По информации ГСЧС в больницах города сейчас находится 21 человек, в том числе девять несовершеннолетних учащихся колледжа и пятеро пожарных, сообщает Думская . Одна из пострадавших умерла. Погибшая ... подробнее →
Жители Донбасса записали видеообращение к Путину (ВИДЕО)04.12.2019 14:00
В сети набирает популярность видеоролик, в котором жители Донбасса, покинувшие свои города из-за войны, рассказывают о российской агрессии, сообщает Сайт города Луганска . Герои ролика подчеркивают, ... подробнее →
В Мариуполе фонтан превратят в ледовый каток04.12.2019 13:15
В Мариуполе традиционный новогодний каток устроят прямо на пешеходном фонтане в Театральном сквере. Об этом рассказал начальник управления молодежи и спорта Алексей Казанцев, сообщает Сайт города ... подробнее →
В Одессе загорелся колледж, есть пострадавшие04.12.2019 12:45
В Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса произошел пожар, проводится эвакуация из здания. Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на пресс-службу Государственной службы ... подробнее →
Рада предоставила статус участников боевых действий бойцам добробатов04.12.2019 12:15
Добровольцы-участники антитеррористической операции и операции объединенных сил на Донбассе смогут получить соцгарантии и права участников боевых действий, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ" . За ... подробнее →
В России снимут фильм с двойником Владимира Зеленского04.12.2019 11:45
Двойник Владимира Зеленского Умид Исабоев снимется в российском фильме об Украине и сыграет роль президента, сообщает РБК-Украина . Уроженец Узбекистана, который работает автомаляром в Москве, уже ... подробнее →
Ситуация на КПВВ Донбасса 4 декабря04.12.2019 11:10
Утром в среду, 4 декабря, на контрольных пунктах въезда-выезда в районе проведния ООС в очередях находится не менее 225 автомобилей, сообщили в Госпогранслужбе Украины . «Сегодня утром в КПВВ ... подробнее →
Завтра будет закрыт КПВВ «Гнутово»04.12.2019 10:40
В связи с проведением ремонтных работ электрической сети, завтра, 5 декабря 2019 года, контрольно-пропускные операции в КПВВ «Гнутово» осуществляться не будут, сообщает Госпогранслужба ... подробнее →
Джошуа попал в нокаут накануне реванша с Руисом04.12.2019 10:30
Энтони Джошуа снова попал в нокаут на тренировке, когда готовился к поединку с Энди Руисом, который состоится 7 декабря в Саудовской Аравии, сообщает Sport.ua . На кону в бою-реванше будут стоять ... подробнее →
Лукашенко увидел признаки нового передела мира04.12.2019 10:00
Президент Беларуси Александр Лукашенко во время своего визита в Сербию заявил, что мировые лидеры все чаще решают проблемы "с позиции силы", а не мирным путем, на основании международного права. Об ... подробнее →
Боевики пообещали не стрелять по электрикам в районе Марьинки04.12.2019 09:30
Российские оккупационные войска предоставили гарантии соблюдения режима прекращения огня в районе Марьинки, передает Depo.ua . Как сообщает пресс-центр ООС, в Марьинке с 25 ноября обесточенными ... подробнее →
У Зеленского утвердили 5 сценариев реинтеграции ОРДЛО04.12.2019 09:00
В Офисе Президента Украины состоялось координационное совещание в рамках подготовки к встрече в нормандском формате, сообщает Телеканал новостей «24» . В ходе совещания было ... подробнее →
Ученые создали искусственные нервные клетки04.12.2019 08:30
Ученые из британского Университета Бата создали искусственные "нервные клетки", которые в будущем можно будет использовать для лечения людей, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ" . Отмечается, что ... подробнее →
- Приазовский лесхоз назвал цены на новогодние сосны13:45
- В Покровске установят елку за миллион12:15
- Ситуация на КПВВ Донбасса 5 декабря10:30
- Жители Донбасса записали видеообращение к Путину (ВИДЕО)14:00
- В Мариуполе фонтан превратят в ледовый каток13:15
- Ситуация на КПВВ Донбасса 4 декабря11:10
- Завтра будет закрыт КПВВ «Гнутово»10:40
- Боевики пообещали не стрелять по электрикам в районе Марьинки09:30
- Силовики "ДНР" запугивают жителей Донбасса "прослушкой СБУ"16:00
- Завтра в Станице Луганской отключат электричество14:15
- Опубликован список пропавших во время пожара в Одессе14:45
- У Зеленского рассказали об изменении Конституции Украины14:15
- Приазовский лесхоз назвал цены на новогодние сосны13:45
- В Киеве хакеры взломали "умную" остановку13:00
- В Покровске установят елку за миллион12:15
- Гибкий смартфон Samsung Galaxy Fold презентовали в Украине (ВИДЕО)11:30
- Порошенко, Тимошенко и Вакарчук позвали украинцев на Майдан11:00
- Ситуация на КПВВ Донбасса 5 декабря10:30
- Стартовала продажа билетов на Евро-202010:00
- Вышел первый официальный трейлер к новому "Бонду" (ВИДЕО)09:30
- Полный вперед: ортопедическая обувь для здорового шага14:30
- Работы в саду в ноябре: мульчирование, перекопка, защита, укрытие19:30
- Витамин D: когда он необходим11:30
- Советы диетолога. Каким должен быть идеальный завтрак07:48
- Ученые нашли новый способ борьбы с никотиновой зависимостью21:25
- Почему нельзя венчаться в субботу21:02
- Суеверия и приметы: какие цветы нельзя дарить ни в коем случае19:40
- 15 лучших новогодних суеверий: могут принести удачу в 2020 году15:05
- Ужин отдай врагу. Ученые доказали важность времени приемов пищи 14:34
- В 2020 году "Доступные лекарства" станут еще более доступными11:49
- Жители Донбасса записали видеообращение к Путину (ВИДЕО)
- В Донецке "Амстор" "реинкарнировал" в MOLOKO
- Тука назвал два варианта выплаты пенсиий жителям ОРДЛО
- Силовики "ДНР" запугивают жителей Донбасса "прослушкой СБУ"
- В "ДНР" попала в аварию машина ОБСЄ
- Ситуация на блокпостах Донбасса 2 декабря
- Ситуация на КПВВ Донбасса утром 3 декабря
- Луганский медуниверситет получил российскую аккредитацию
- Украина и Россия подписали договор о транзите нефти
- Завтра будет закрыт КПВВ «Гнутово»