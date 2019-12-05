Скандальным "Воровайкам" не дали выступить в Украине05.12.2019 17:00
Российскую группу "Воровайки", выступающую в жанре уголовного шансона и демонстрирующую антиукраинскую позицию, не пустили в гастрольный тур по Украине, сообщает ОстроВ . Информация о возможном ... подробнее →
Лукашенко снова "переобулся"05.12.2019 16:30
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что никто не собирается сдавать белорусскую независимость и вести страну в состав РФ, сообщает НВ . Об этом Лукашенко заявил во время обращения к ... подробнее →
Стали известны расценки новогодних корпоративов в Луганске05.12.2019 16:00
Новогодний корпоратив в ресторанах и кафе оккупированного Луганска обойдется в среднем в 1,2 тыс. рублей (449 грн) с человека, передает Depo.Донбасс . Ресторан, расположенный в районе Красной ... подробнее →
В Раде подрались двое "слуг народа"05.12.2019 15:30
В Верховной Раде в четверг, 5 декабря, подрались депутаты из Слуги народа Гео Лерос и Максим Бужанский, сообщает ЛБ.ua . Отмечается, что причиной стали нецензурные высказывания нардепа Лероса в адрес ... подробнее →
Опубликован список пропавших во время пожара в Одессе05.12.2019 14:45
В результате пожара в одесском колледже пострадали 29 человек, одна из пострадавших вчера погибла, считаются пропавшими 14 человек, сообщает РБК Украина . В список пропавших попали: 1. Маркина Юлия ... подробнее →
У Зеленского рассказали об изменении Конституции Украины05.12.2019 14:15
Команда Владимира Зеленского готова провести конституционную реформу после саммита "нормандской четверки", который состоится 9 декабря в Париже, сообщает Телеканал новостей «24» . ... подробнее →
Приазовский лесхоз назвал цены на новогодние сосны05.12.2019 13:45
В декабре Приазовский гослесхоз начинает реализацию сосны крымской, сообщает 0629 . По словам директора предприятия Игоря Москаленко, в планах реализовать порядка 2,5 тысяч штук. «Это ... подробнее →
В Киеве хакеры взломали "умную" остановку05.12.2019 13:00
На днях на информационном сенсорном стенде на остановке возле цирка в Киеве появилось порно, сообщает ТСН . Как рассказали в департаменте информационно-коммуникационных технологий, стенд взломали ... подробнее →
В Покровске установят елку за миллион05.12.2019 12:15
Покровский городской совет закупит искусственную новогоднюю елку стоимостью один миллион гривен. Об этом стало известно в ходе внеочередной сессии 4 декабря, сообщает Status quo . В этом году на ... подробнее →
Гибкий смартфон Samsung Galaxy Fold презентовали в Украине (ВИДЕО)05.12.2019 11:30
4 декабря в Киеве компания Samsung официально представила свой первый смартфон с гибким дисплеем Galaxy Fold, сообщает Телеканал новостей «24» . В разложенном виде Samsung Galaxy Fold ... подробнее →
Порошенко, Тимошенко и Вакарчук позвали украинцев на Майдан05.12.2019 11:00
Лидеры партий "Батькивщина" Юлия Тимошенко, "Европейской солидарности" Петр Порошенко и "Голоса" Святослав Вакарчук призвали граждан Украины выходить на Майдан, чтобы показать единство нации. Об ... подробнее →
Ситуация на КПВВ Донбасса 5 декабря05.12.2019 10:30
Сегодня, 5 декабря, КПВВ «Гнутово» закрыто в связи с ремонтом электросети. Остальные контрольных пунктов на линии разграничения функционируют по графику зимнего периода, пропускные ... подробнее →
Стартовала продажа билетов на Евро-202005.12.2019 10:00
Вчера в 15:00 по киевскому времени стартовала официальная продажа билетов на финальный турнир Евро-2020, который состоится в 12-и европейских городах, сообщает football.ua . Прием заявок на ... подробнее →
Вышел первый официальный трейлер к новому "Бонду" (ВИДЕО)05.12.2019 09:30
Вышел первый трейлер к фильму "Не время умирать" о приключениях Джеймса Бонда, в котором, как ожидается, Дэниел Крэйг появится в образе агента 007 в последний раз, сообщает BBC . Это будет 25-й ... подробнее →
Зеленский поговорил по телефону со Скабеевой05.12.2019 09:00
Скандальная российская телеведущая Ольга Скабеева позвонила президенту Украины Владимиру Зеленскому, однако поучила вежливый отказ общаться, сообщает Главред . Запись разговора была обнародована в ... подробнее →
СБУ задержала личного охранника Медведчука05.12.2019 08:30
Вчера СБУ пришла с обысками в офисное здание на Большой Васильковской, 23б. Оно принадлежит структурам, близким к Виктору Медведчуку, куму Путина и одному из лидеров пророссийской партии в Украине. ... подробнее →
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- Стали известны расценки новогодних корпоративов в Луганске16:00
- В Раде подрались двое "слуг народа"15:30
- Опубликован список пропавших во время пожара в Одессе14:45
- У Зеленского рассказали об изменении Конституции Украины14:15
- Приазовский лесхоз назвал цены на новогодние сосны13:45
- В Киеве хакеры взломали "умную" остановку13:00
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