Скандальным "Воровайкам" не дали выступить в Украине

05.12.2019 17:00

Российскую группу "Воровайки", выступающую в жанре уголовного шансона и демонстрирующую антиукраинскую позицию, не пустили в гастрольный тур по Украине, сообщает ОстроВ . Информация о возможном ... подробнее →

Лукашенко снова "переобулся"

05.12.2019 16:30

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что никто не собирается сдавать белорусскую независимость и вести страну в состав РФ, сообщает НВ . Об этом Лукашенко заявил во время обращения к ... подробнее →

Стали известны расценки новогодних корпоративов в Луганске

05.12.2019 16:00

Новогодний корпоратив в ресторанах и кафе оккупированного Луганска обойдется в среднем в 1,2 тыс. рублей (449 грн) с человека, передает Depo.Донбасс . Ресторан, расположенный в районе Красной ... подробнее →

В Раде подрались двое "слуг народа"

05.12.2019 15:30

В Верховной Раде в четверг, 5 декабря, подрались депутаты из Слуги народа Гео Лерос и Максим Бужанский, сообщает ЛБ.ua . Отмечается, что причиной стали нецензурные высказывания нардепа Лероса в адрес ... подробнее →

Опубликован список пропавших во время пожара в Одессе

05.12.2019 14:45

В результате пожара в одесском колледже пострадали 29 человек, одна из пострадавших вчера погибла, считаются пропавшими 14 человек, сообщает РБК Украина . В список пропавших попали: 1. Маркина Юлия ... подробнее →

У Зеленского рассказали об изменении Конституции Украины

05.12.2019 14:15

Команда Владимира Зеленского готова провести конституционную реформу после саммита "нормандской четверки", который состоится 9 декабря в Париже, сообщает Телеканал новостей «24» . ... подробнее →

Приазовский лесхоз назвал цены на новогодние сосны

05.12.2019 13:45

В декабре Приазовский гослесхоз начинает реализацию сосны крымской, сообщает 0629 . По словам директора предприятия Игоря Москаленко, в планах реализовать порядка 2,5 тысяч штук. «Это ... подробнее →

В Киеве хакеры взломали "умную" остановку

05.12.2019 13:00

На днях на информационном сенсорном стенде на остановке возле цирка в Киеве появилось порно, сообщает ТСН . Как рассказали в департаменте информационно-коммуникационных технологий, стенд взломали ... подробнее →

В Покровске установят елку за миллион

05.12.2019 12:15

Покровский городской совет закупит искусственную новогоднюю елку стоимостью один миллион гривен. Об этом стало известно в ходе внеочередной сессии 4 декабря, сообщает Status quo . В этом году на ... подробнее →

Гибкий смартфон Samsung Galaxy Fold презентовали в Украине (ВИДЕО)

05.12.2019 11:30

4 декабря в Киеве компания Samsung официально представила свой первый смартфон с гибким дисплеем Galaxy Fold, сообщает Телеканал новостей «24» . В разложенном виде Samsung Galaxy Fold ... подробнее →

Порошенко, Тимошенко и Вакарчук позвали украинцев на Майдан

05.12.2019 11:00

Лидеры партий "Батькивщина" Юлия Тимошенко, "Европейской солидарности" Петр Порошенко  и "Голоса" Святослав Вакарчук призвали граждан Украины выходить на Майдан, чтобы показать единство нации. Об ... подробнее →

Ситуация на КПВВ Донбасса 5 декабря

05.12.2019 10:30

Сегодня, 5 декабря,  КПВВ «Гнутово» закрыто в связи с ремонтом электросети. Остальные контрольных пунктов на линии разграничения функционируют по графику зимнего периода, пропускные ... подробнее →

Стартовала продажа билетов на Евро-2020

05.12.2019 10:00

Вчера в 15:00 по киевскому времени стартовала официальная продажа билетов на финальный турнир Евро-2020, который состоится в 12-и европейских городах, сообщает football.ua . Прием заявок на ... подробнее →

Вышел первый официальный трейлер к новому "Бонду" (ВИДЕО)

05.12.2019 09:30

Вышел первый трейлер к фильму "Не время умирать" о приключениях Джеймса Бонда, в котором, как ожидается, Дэниел Крэйг появится в образе агента 007 в последний раз, сообщает BBC . Это будет 25-й ... подробнее →

Зеленский поговорил по телефону со Скабеевой

05.12.2019 09:00

Скандальная российская телеведущая Ольга Скабеева позвонила президенту Украины Владимиру Зеленскому, однако поучила вежливый отказ общаться, сообщает Главред . Запись разговора была обнародована в ... подробнее →

СБУ задержала личного охранника Медведчука

05.12.2019 08:30

Вчера СБУ пришла с обысками в офисное здание на Большой Васильковской, 23б. Оно принадлежит структурам, близким к Виктору Медведчуку, куму Путина и одному из лидеров пророссийской партии в Украине. ... подробнее →

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