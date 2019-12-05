Скандальным "Воровайкам" не дали выступить в Украине 05.12.2019 17:00 Российскую группу "Воровайки", выступающую в жанре уголовного шансона и демонстрирующую антиукраинскую позицию, не пустили в гастрольный тур по Украине, сообщает ОстроВ . Информация о возможном ... подробнее →

Лукашенко снова "переобулся" 05.12.2019 16:30 Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что никто не собирается сдавать белорусскую независимость и вести страну в состав РФ, сообщает НВ . Об этом Лукашенко заявил во время обращения к ... подробнее →

Стали известны расценки новогодних корпоративов в Луганске 05.12.2019 16:00 Новогодний корпоратив в ресторанах и кафе оккупированного Луганска обойдется в среднем в 1,2 тыс. рублей (449 грн) с человека, передает Depo.Донбасс . Ресторан, расположенный в районе Красной ... подробнее →