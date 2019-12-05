В декабре Приазовский гослесхоз начинает реализацию сосны крымской, сообщает 0629 . По словам директора предприятия Игоря Москаленко, в планах реализовать порядка 2,5 тысяч штук. «Это ... подробнее →

Команда Владимира Зеленского готова провести конституционную реформу после саммита "нормандской четверки", который состоится 9 декабря в Париже, сообщает Телеканал новостей «24» . ... подробнее →

В результате пожара в одесском колледже пострадали 29 человек, одна из пострадавших вчера погибла, считаются пропавшими 14 человек, сообщает РБК Украина . В список пропавших попали: 1. Маркина Юлия ... подробнее →

В Верховной Раде в четверг, 5 декабря, подрались депутаты из Слуги народа Гео Лерос и Максим Бужанский, сообщает ЛБ.ua . Отмечается, что причиной стали нецензурные высказывания нардепа Лероса в адрес ... подробнее →

Лидеры партий "Батькивщина" Юлия Тимошенко, "Европейской солидарности" Петр Порошенко и "Голоса" Святослав Вакарчук призвали граждан Украины выходить на Майдан, чтобы показать единство нации. Об ... подробнее →

4 декабря в Киеве компания Samsung официально представила свой первый смартфон с гибким дисплеем Galaxy Fold, сообщает Телеканал новостей «24» . В разложенном виде Samsung Galaxy Fold ... подробнее →

Покровский городской совет закупит искусственную новогоднюю елку стоимостью один миллион гривен. Об этом стало известно в ходе внеочередной сессии 4 декабря, сообщает Status quo . В этом году на ... подробнее →

На днях на информационном сенсорном стенде на остановке возле цирка в Киеве появилось порно, сообщает ТСН . Как рассказали в департаменте информационно-коммуникационных технологий, стенд взломали ... подробнее →

Ситуация на КПВВ Донбасса 5 декабря 05.12.2019 10:30 Сегодня, 5 декабря, КПВВ «Гнутово» закрыто в связи с ремонтом электросети. Остальные контрольных пунктов на линии разграничения функционируют по графику зимнего периода, пропускные ... подробнее →

Стартовала продажа билетов на Евро-2020 05.12.2019 10:00 Вчера в 15:00 по киевскому времени стартовала официальная продажа билетов на финальный турнир Евро-2020, который состоится в 12-и европейских городах, сообщает football.ua . Прием заявок на ... подробнее →

Вышел первый официальный трейлер к новому "Бонду" (ВИДЕО) 05.12.2019 09:30 Вышел первый трейлер к фильму "Не время умирать" о приключениях Джеймса Бонда, в котором, как ожидается, Дэниел Крэйг появится в образе агента 007 в последний раз, сообщает BBC . Это будет 25-й ... подробнее →