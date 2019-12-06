Президент России Владимир Путин заверил, что ввод в эксплуатацию газопровода “Северный поток-2” не означает, что Россия откажется от транзита газа через Украину. По его словам, это вопрос ... подробнее →

В больнице умер активист и волонтер Артем Мирошниченко, на которого в конце ноября напали в Бахмуте, сообщает Gazeta.ua . "Умер не от пули российского оккупанта или их руководства. Не от вражеского ... подробнее →

В выходные, 7-8 декабря, в Украине ожидается незначительная облачная влажность, местами небольшие дождь и мокрый снег, сообщает Realist.online . Об этом пишет на своей странице в Facebook синоптик ... подробнее →

В ноябре большинство украинцев (60%) положительно относились к разведению военных сил на Донбассе, негативно - 27%, остальные не определились. Об этом свидетельствуют данные опроса фонда ... подробнее →

В ОРДЛО введут возрастной ценз для боевиков 06.12.2019 14:00 В следующем году в войсках противника запланировано изменение порядка провождения военной службы в части, касающейся предельного возраста пребывания личного состава на службе. Об этом сообщил во время ... подробнее →