Ситуация на блокпостах Донбасса 6 декабря

06.12.2019 11:30

Сегодня все КПВВ работают по зимнему графику в штатном режиме ( с 8.00 до 17.00), сообщает Донбасс-SOS . По официальной информации от Госпогранслужбы, сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась ... подробнее →

Xiaomi прекращает поддержку устаревших смартфонов (список)

06.12.2019 11:00

Китайский производитель электроники Xiaomi назвал смартфоны, для которых доступная в настоящее время прошивка MIUI 11 окажется последней, сообщает Internetua . Прошивка MIUI 12 в любом виде не выйдет ... подробнее →

Time впервые поместил на свою обложку украинского президента

06.12.2019 10:30

Американский еженедельный журнал Time впервые поместил на свою обложку фотографию президента Украины, сообщает Українська правда . Владимир Зеленский появился на обложке свежего номера международной ... подробнее →

Зеленский предложил создать в ОРДЛО совместные патрули из нацгвардейцев и оккупантов

06.12.2019 10:00

Президент Украины Владимир Зеленский планирует предложить во время "нормандской" встречи в Париже идею создания в ОРДЛО "муниципальной стражи", в состав которой будут входить в равных пропорциях ... подробнее →

Сегодгя Зеленский посетит Донбасс

06.12.2019 09:30

Президент Украины Владимир Зеленский едет на Донбасс с рабочим визитом. Об этом сообщает Донецкая облгосадминистрация, передает Depo.Донбасс . "6 декабря 2019 года Президент Украины Владимир ... подробнее →

Звезды поздравили украинских воинов с Днем ВСУ (ВИДЕО)

06.12.2019 09:00

6 декабря - День Вооруженных сил Украины. По случаю этого праздника украинские артисты, певцы, телеведущие и спортсмены записали видеообращение к бойцам операции Объединенных сил и ... подробнее →

Юлия Джима завоевала серебро на Кубке мира по биатлону

06.12.2019 08:30

Украинка Юлия Джима выиграла серебряную медаль в индивидуальной гонке на 15 км на этапе Кубка мира по биатлону. Соревнования прошли в четверг, 5 мая в шведском Эстерсунде, сллбщает Українська правда ... подробнее →

Пожар в Одессе: под завалами найдено тело женщины

06.12.2019 08:00

В Одессе на месте пожара в колледже нашли тело женщины. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Одесской области, передает ИА "ЛІГАБізнесІнформ" . Тело было найдено под обломками здания. ... подробнее →

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