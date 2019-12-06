Ситуация на блокпостах Донбасса 6 декабря 06.12.2019 11:30 Сегодня все КПВВ работают по зимнему графику в штатном режиме ( с 8.00 до 17.00), сообщает Донбасс-SOS . По официальной информации от Госпогранслужбы, сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась ... подробнее →

Xiaomi прекращает поддержку устаревших смартфонов (список) 06.12.2019 11:00 Китайский производитель электроники Xiaomi назвал смартфоны, для которых доступная в настоящее время прошивка MIUI 11 окажется последней, сообщает Internetua . Прошивка MIUI 12 в любом виде не выйдет ... подробнее →