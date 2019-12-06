Ситуация на блокпостах Донбасса 6 декабря06.12.2019 11:30
Сегодня все КПВВ работают по зимнему графику в штатном режиме ( с 8.00 до 17.00), сообщает Донбасс-SOS . По официальной информации от Госпогранслужбы, сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась ... подробнее →
Xiaomi прекращает поддержку устаревших смартфонов (список)06.12.2019 11:00
Китайский производитель электроники Xiaomi назвал смартфоны, для которых доступная в настоящее время прошивка MIUI 11 окажется последней, сообщает Internetua . Прошивка MIUI 12 в любом виде не выйдет ... подробнее →
Time впервые поместил на свою обложку украинского президента06.12.2019 10:30
Американский еженедельный журнал Time впервые поместил на свою обложку фотографию президента Украины, сообщает Українська правда . Владимир Зеленский появился на обложке свежего номера международной ... подробнее →
Зеленский предложил создать в ОРДЛО совместные патрули из нацгвардейцев и оккупантов06.12.2019 10:00
Президент Украины Владимир Зеленский планирует предложить во время "нормандской" встречи в Париже идею создания в ОРДЛО "муниципальной стражи", в состав которой будут входить в равных пропорциях ... подробнее →
Сегодгя Зеленский посетит Донбасс06.12.2019 09:30
Президент Украины Владимир Зеленский едет на Донбасс с рабочим визитом. Об этом сообщает Донецкая облгосадминистрация, передает Depo.Донбасс . "6 декабря 2019 года Президент Украины Владимир ... подробнее →
Звезды поздравили украинских воинов с Днем ВСУ (ВИДЕО)06.12.2019 09:00
6 декабря - День Вооруженных сил Украины. По случаю этого праздника украинские артисты, певцы, телеведущие и спортсмены записали видеообращение к бойцам операции Объединенных сил и ... подробнее →
Юлия Джима завоевала серебро на Кубке мира по биатлону06.12.2019 08:30
Украинка Юлия Джима выиграла серебряную медаль в индивидуальной гонке на 15 км на этапе Кубка мира по биатлону. Соревнования прошли в четверг, 5 мая в шведском Эстерсунде, сллбщает Українська правда ... подробнее →
Пожар в Одессе: под завалами найдено тело женщины06.12.2019 08:00
В Одессе на месте пожара в колледже нашли тело женщины. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Одесской области, передает ИА "ЛІГАБізнесІнформ" . Тело было найдено под обломками здания. ... подробнее →
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- Ситуация на блокпостах Донбасса 6 декабря11:30
- Xiaomi прекращает поддержку устаревших смартфонов (список)11:00
- Time впервые поместил на свою обложку украинского президента10:30
- Зеленский предложил создать в ОРДЛО совместные патрули из нацгвардейцев и оккупантов10:00
- Сегодгя Зеленский посетит Донбасс09:30
- Звезды поздравили украинских воинов с Днем ВСУ (ВИДЕО)09:00
- Юлия Джима завоевала серебро на Кубке мира по биатлону08:30
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