"Укрзализныця" назначила 8 новых поездов в западном направлении

06.12.2019 17:00

"Укрзализныця" назначила 8 новых поездов в графике движения на 2019/2020 годы. Об этом сообщает пресс-служба компании, передает ОстроВ . "Назначены 8 новых поездов, большинство из которых будут ... подробнее →

Появилось расписание нормандской встречи

06.12.2019 16:30

Встреча лидеров "Нормандской четверки" начнется в Париже 9 декабря в 16 часов по местному времени (17 час. по Киеву). Об этом в пятницу на брифинге сообщила представитель правительства ФРГ Ульрике ... подробнее →

Социологи узнали отношение жителей Украины к инициативам Зеленского по Донбассу

06.12.2019 16:00

В ноябре большинство украинцев (60%) положительно относились к разведению военных сил на Донбассе, негативно - 27%, остальные не определились. Об этом свидетельствуют данные опроса фонда ... подробнее →

Синоптики рассказали о погоде в Украине на выходные

06.12.2019 15:30

В выходные, 7-8 декабря, в Украине ожидается незначительная облачная влажность, местами небольшие дождь и мокрый снег, сообщает Realist.online . Об этом пишет на своей странице в Facebook синоптик ... подробнее →

Умер волонтер, избитый в Бахмуте за украинский язык

06.12.2019 15:00

В больнице умер активист и волонтер Артем Мирошниченко, на которого в конце ноября напали в Бахмуте, сообщает Gazeta.ua . "Умер не от пули российского оккупанта или их руководства. Не от вражеского ... подробнее →

Путин выступил за сохранение транзита газа через Украину

06.12.2019 14:30

Президент России Владимир Путин заверил, что ввод в эксплуатацию газопровода “Северный поток-2” не означает, что Россия откажется от транзита газа через Украину. По его словам, это вопрос ... подробнее →

В ОРДЛО введут возрастной ценз для боевиков

06.12.2019 14:00

В следующем году в войсках противника запланировано изменение порядка провождения военной службы в части, касающейся предельного возраста пребывания личного состава на службе. Об этом сообщил во время ... подробнее →

Зеленский на Донбассе встретился с военнослужащими ООС (ВИДЕО)

06.12.2019 13:30

Президент Украины Владимир Зеленский приехал на Донбасс. Об этом сообщает Офис Президента Украины в "Фейсбуке" . Там он встретился с военнослужащими ООС, поздравил их с Днем Вооруженных сил Украины и ... подробнее →

"МГБ ЛНР" на три часа закроет МАПП "Должанский"

06.12.2019 13:00

Международный автомобильный пункт пропуска (МАПП) «Должанский» в ночь с 8 на 9 декабря будет закрыт по техническим причинам, сообщает "МГБ ЛНР". «Служба пограничной охраны МГБ ... подробнее →

Переселенка из Донецка подала в суд на СБУ за создание "ДНР"

06.12.2019 12:20

Переселенка из Донецка подала иск в суд против Кабмина и СБУ, обвиняя их в бездействии из-за которого была создана "ДНР" в 2014 году, передает Depo.Донбасс со ссылкой на пресс-службу суда. Такой иск ... подробнее →

Сегодня Зеленский придет на "Свободу слова" Шустера

06.12.2019 12:00

Президент Владимир Зеленский впервые пойдет на эфир политического ток-шоу "Свобода слова" с Савиком Шустером, сообщает интернет-издания "ВЕСТИ" . В пятницу, 6 декабря, он и еще шесть спикеров будут ... подробнее →

Ситуация на блокпостах Донбасса 6 декабря

06.12.2019 11:30

Сегодня все КПВВ работают по зимнему графику в штатном режиме ( с 8.00 до 17.00), сообщает Донбасс-SOS . По официальной информации от Госпогранслужбы, сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась ... подробнее →

Xiaomi прекращает поддержку устаревших смартфонов (список)

06.12.2019 11:00

Китайский производитель электроники Xiaomi назвал смартфоны, для которых доступная в настоящее время прошивка MIUI 11 окажется последней, сообщает Internetua . Прошивка MIUI 12 в любом виде не выйдет ... подробнее →

Time впервые поместил на свою обложку украинского президента

06.12.2019 10:30

Американский еженедельный журнал Time впервые поместил на свою обложку фотографию президента Украины, сообщает Українська правда . Владимир Зеленский появился на обложке свежего номера международной ... подробнее →

Зеленский предложил создать в ОРДЛО совместные патрули из нацгвардейцев и оккупантов

06.12.2019 10:00

Президент Украины Владимир Зеленский планирует предложить во время "нормандской" встречи в Париже идею создания в ОРДЛО "муниципальной стражи", в состав которой будут входить в равных пропорциях ... подробнее →

Сегодгя Зеленский посетит Донбасс

06.12.2019 09:30

Президент Украины Владимир Зеленский едет на Донбасс с рабочим визитом. Об этом сообщает Донецкая облгосадминистрация, передает Depo.Донбасс . "6 декабря 2019 года Президент Украины Владимир ... подробнее →

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