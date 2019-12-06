"Укрзализныця" назначила 8 новых поездов в западном направлении06.12.2019 17:00
"Укрзализныця" назначила 8 новых поездов в графике движения на 2019/2020 годы. Об этом сообщает пресс-служба компании, передает ОстроВ . "Назначены 8 новых поездов, большинство из которых будут ... подробнее →
Появилось расписание нормандской встречи06.12.2019 16:30
Встреча лидеров "Нормандской четверки" начнется в Париже 9 декабря в 16 часов по местному времени (17 час. по Киеву). Об этом в пятницу на брифинге сообщила представитель правительства ФРГ Ульрике ... подробнее →
Социологи узнали отношение жителей Украины к инициативам Зеленского по Донбассу06.12.2019 16:00
В ноябре большинство украинцев (60%) положительно относились к разведению военных сил на Донбассе, негативно - 27%, остальные не определились. Об этом свидетельствуют данные опроса фонда ... подробнее →
Синоптики рассказали о погоде в Украине на выходные06.12.2019 15:30
В выходные, 7-8 декабря, в Украине ожидается незначительная облачная влажность, местами небольшие дождь и мокрый снег, сообщает Realist.online . Об этом пишет на своей странице в Facebook синоптик ... подробнее →
Умер волонтер, избитый в Бахмуте за украинский язык06.12.2019 15:00
В больнице умер активист и волонтер Артем Мирошниченко, на которого в конце ноября напали в Бахмуте, сообщает Gazeta.ua . "Умер не от пули российского оккупанта или их руководства. Не от вражеского ... подробнее →
Путин выступил за сохранение транзита газа через Украину06.12.2019 14:30
Президент России Владимир Путин заверил, что ввод в эксплуатацию газопровода “Северный поток-2” не означает, что Россия откажется от транзита газа через Украину. По его словам, это вопрос ... подробнее →
В ОРДЛО введут возрастной ценз для боевиков06.12.2019 14:00
В следующем году в войсках противника запланировано изменение порядка провождения военной службы в части, касающейся предельного возраста пребывания личного состава на службе. Об этом сообщил во время ... подробнее →
Зеленский на Донбассе встретился с военнослужащими ООС (ВИДЕО)06.12.2019 13:30
Президент Украины Владимир Зеленский приехал на Донбасс. Об этом сообщает Офис Президента Украины в "Фейсбуке" . Там он встретился с военнослужащими ООС, поздравил их с Днем Вооруженных сил Украины и ... подробнее →
"МГБ ЛНР" на три часа закроет МАПП "Должанский"06.12.2019 13:00
Международный автомобильный пункт пропуска (МАПП) «Должанский» в ночь с 8 на 9 декабря будет закрыт по техническим причинам, сообщает "МГБ ЛНР". «Служба пограничной охраны МГБ ... подробнее →
Переселенка из Донецка подала в суд на СБУ за создание "ДНР"06.12.2019 12:20
Переселенка из Донецка подала иск в суд против Кабмина и СБУ, обвиняя их в бездействии из-за которого была создана "ДНР" в 2014 году, передает Depo.Донбасс со ссылкой на пресс-службу суда. Такой иск ... подробнее →
Сегодня Зеленский придет на "Свободу слова" Шустера06.12.2019 12:00
Президент Владимир Зеленский впервые пойдет на эфир политического ток-шоу "Свобода слова" с Савиком Шустером, сообщает интернет-издания "ВЕСТИ" . В пятницу, 6 декабря, он и еще шесть спикеров будут ... подробнее →
Ситуация на блокпостах Донбасса 6 декабря06.12.2019 11:30
Сегодня все КПВВ работают по зимнему графику в штатном режиме ( с 8.00 до 17.00), сообщает Донбасс-SOS . По официальной информации от Госпогранслужбы, сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась ... подробнее →
Xiaomi прекращает поддержку устаревших смартфонов (список)06.12.2019 11:00
Китайский производитель электроники Xiaomi назвал смартфоны, для которых доступная в настоящее время прошивка MIUI 11 окажется последней, сообщает Internetua . Прошивка MIUI 12 в любом виде не выйдет ... подробнее →
Time впервые поместил на свою обложку украинского президента06.12.2019 10:30
Американский еженедельный журнал Time впервые поместил на свою обложку фотографию президента Украины, сообщает Українська правда . Владимир Зеленский появился на обложке свежего номера международной ... подробнее →
Зеленский предложил создать в ОРДЛО совместные патрули из нацгвардейцев и оккупантов06.12.2019 10:00
Президент Украины Владимир Зеленский планирует предложить во время "нормандской" встречи в Париже идею создания в ОРДЛО "муниципальной стражи", в состав которой будут входить в равных пропорциях ... подробнее →
Сегодгя Зеленский посетит Донбасс06.12.2019 09:30
Президент Украины Владимир Зеленский едет на Донбасс с рабочим визитом. Об этом сообщает Донецкая облгосадминистрация, передает Depo.Донбасс . "6 декабря 2019 года Президент Украины Владимир ... подробнее →
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