В Киеве собрался Майдан против капитуляции (ВИДЕО) 08.12.2019 14:00 В Киеве на Майдане Независимости началось всеукраинское вече "Красные линии", сообщает Телеканал новостей «24» . Около 2 тысяч активистов вышли на поддержку и защиту Украины перед ... подробнее →

Гороскоп на неделю с 9 по 15 декабря 08.12.2019 11:00 ОВЕН На этой неделе апрельским Овнам не удастся обойтись без повышения голоса или выслушивания претензий. А вот творческие порывы тех из вас, кто родился в первой декаде месяца, потребуют реализации, ... подробнее →