В Донецке "Донбасс Арену" оклеили проукраинскими листовками

08.12.2019 16:00

Неизвестные расклеили наклейки с украинской символикой в центре временно оккупированного террористами "ДНР" Донецка, сообщает Обозреватель . Соответствующее фото на своем Telegram-канале ... подробнее →

Cегодня в Украине заработала Новая таможня

08.12.2019 15:00

8 декабря в Украине начала свою работу Новая таможня. Об этом сообщает пресс-служба Новой таможни, информирует Цензор.НЕТ . Отмечается, что за несколько месяцев до официального запуска Новой таможни ... подробнее →

В Киеве собрался Майдан против капитуляции (ВИДЕО)

08.12.2019 14:00

В Киеве на Майдане Независимости началось всеукраинское вече "Красные линии", сообщает Телеканал новостей «24» . Около 2 тысяч активистов вышли на поддержку и защиту Украины перед ... подробнее →

София Ротару выступила на «Песне года» в России

08.12.2019 13:00

Некоторое время назад в социальных сетях и многих средствах массовой информации развернулась прямо-таки травля Софии Ротару. Поводом послужило согласие украинской певицы приехать ... подробнее →

Ситуация в пунктах пропуска утром 8 декабря по сообщениям очевидцев

08.12.2019 12:00

Сегодня утром, 8 декабря, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме по графику зимнего периода (для украинских КПВВ – с 8:00 до ... подробнее →

Гороскоп на неделю с 9 по 15 декабря

08.12.2019 11:00

ОВЕН На этой неделе апрельским Овнам не удастся обойтись без повышения голоса или выслушивания претензий. А вот творческие порывы тех из вас, кто родился в первой декаде месяца, потребуют реализации, ... подробнее →

8 декабря объявлен днем траура по погибшим при пожаре в Одессе

08.12.2019 10:00

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом №892/2019 объявил 8 декабря всеукраинский траур в память о погибших в результате пожара в одесском колледже. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой ... подробнее →

Джошуа взял реванш у Руиса

08.12.2019 09:00

Британский боксер Энтони Джошуа (22-1, 21 КО) взял реванш над мексиканцем Энди Руисом (33-1, 22 КО) и вернул назад чемпионские пояса WBA, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе, сообщает Обозреватель . ... подробнее →

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