Некоторое время назад в социальных сетях и многих средствах массовой информации развернулась прямо-таки травля Софии Ротару. Поводом послужило согласие украинской певицы приехать ... подробнее →

В Киеве на Майдане Независимости началось всеукраинское вече "Красные линии", сообщает Телеканал новостей «24» . Около 2 тысяч активистов вышли на поддержку и защиту Украины перед ... подробнее →

8 декабря в Украине начала свою работу Новая таможня. Об этом сообщает пресс-служба Новой таможни, информирует Цензор.НЕТ . Отмечается, что за несколько месяцев до официального запуска Новой таможни ... подробнее →

Неизвестные расклеили наклейки с украинской символикой в центре временно оккупированного террористами "ДНР" Донецка, сообщает Обозреватель . Соответствующее фото на своем Telegram-канале ... подробнее →

Гороскоп на неделю с 9 по 15 декабря 08.12.2019 11:00 ОВЕН На этой неделе апрельским Овнам не удастся обойтись без повышения голоса или выслушивания претензий. А вот творческие порывы тех из вас, кто родился в первой декаде месяца, потребуют реализации, ... подробнее →

8 декабря объявлен днем траура по погибшим при пожаре в Одессе 08.12.2019 10:00 Президент Украины Владимир Зеленский своим указом №892/2019 объявил 8 декабря всеукраинский траур в память о погибших в результате пожара в одесском колледже. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой ... подробнее →