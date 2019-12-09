В Лондоне начались слушания по делу о "долге Януковича"09.12.2019 15:00
Верховный суд Великобритании 9 декабря 2019 года начал слушания по делу о так называемом кредите для Януковича от России в размере 3 миллиардов долларов. Заседания пройдут в период с 9 по 12 декабря, ... подробнее →
Кабмин оценил потери Украины из-за российской агрессии09.12.2019 14:30
Министр экономики Тимофей Милованов заявил, что в результате российской агрессии потери экономики Украины составили от $50 до 150 млрд. Об этом он написал в Facebook, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ" . ... подробнее →
WADA вынесло приговор российскому спорту09.12.2019 14:00
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отстранило Россию от участия в крупнейших международных соревнованиях на четыре года, сообщает DW . Соответствующее решение принял исполнительный комитет ... подробнее →
"Администрация" Донецка опубликовала адреса елочных базаров09.12.2019 13:30
В преддверии Нового года в Донецке начнут работу порядка 100 елочных базаров. Об этом сообщили в пресс-службе "администрации" Донецка. Приводим полный список: БУДЕННОВСКИЙ РАЙОН 1. ул. ... подробнее →
В оккупированном Донецке открыли очередной памятник Кобзону09.12.2019 13:00
В оккупированном Донецке местная марионеточная "власть" торжественно открыла бюст российскому певцу, политику и бизнесмену Иосифа Кобзона, которого называют "героем ДНР", сообщает Новинарня . Бюст ... подробнее →
Букмекеры дали прогноз на матч "Шахтер" - "Аталанта"09.12.2019 12:30
Футболисты донецкого "Шахтера" в среду, 11 декабря, проведут заключительный, шестой поединок группового турнира Лиги чемпионов УЕФА, в котором будут принимать итальянскую "Аталанту", сообщает ... подробнее →
Стал известен детальный график нормандского саммита09.12.2019 12:00
В понедельник, 9 декабря, Париж принимает встречу лидеров нормандской четверки, сообщает НВ . В переговорах в Париже примут участие президенты Украины Владимир Зеленский, России Владимир Путин, ... подробнее →
Ситуация на КПВВ Донбасса утром 9 декабря09.12.2019 11:30
Все КПВВ на линии разграничения функционируют по графику зимнего периода, пропускные операции осуществляются с 08.00 до 17.00, сообщает Государственная пограничная служба Украины . Сегодня утром, 9 ... подробнее →
Китайские ученые впервые в мире скрестили обезьяну и свинью09.12.2019 11:00
Первые в мире гибриды обезьян и свиней родились в китайской лаборатории, информирует УНН . Для создания гибрида, на четвертый день после зачатия 4 тысячам эмбрионов свиней ввели искусственно ... подробнее →
"Ощадбанк" опубликовал график работы мобильных отделений на Донбассе09.12.2019 10:30
График работы мобильных отделений "Ощадбанка" у линии разграничения на этой неделе. Донецкая область: 09.12. м. Бахмут, ул. Мира, 50; 10.12. м. Бахмут, ул. Мира, 50; 11.12. С.Зайцева Бахмутского ... подробнее →
Под Мариуполем открыли новый пляж09.12.2019 10:00
Под Мариуполем в поселке Юрьевка открыли новый отремонтированный пляж. Как сообщает Мангушская райадминистрация, его создание было инициативой местных жителей, передает Depo.Донбасс . Они подготовили ... подробнее →
Число погибших в результате пожара в Одессе возросло до 1209.12.2019 09:30
В ночь на 9 декабря спасатели достали из-под завалов здания Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса тела еще двух человек. Об этом сообщили в Государственной службе по ... подробнее →
Якутский шаман Габышев начал второй "поход на Москву"09.12.2019 09:00
Якутский шаман Александр Габышев возобновил поход в Москву для изгнания президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает Сибирь.Реалии, передает ИА "ЛІГАБізнесІнформ" . По словам сподвижников шамана, ... подробнее →
Титул "Мисс Вселенная-2019" завоевала представительница ЮАР09.12.2019 08:30
В конкурсе красоты "Мисс Вселенная" победила представительница ЮАР Зозибини Тунзи, сообщает Интернет-обозрение Главное . "Я росла в мире, где женщина моей внешности - с кожей и волосами, как у меня - ... подробнее →
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- WADA вынесло приговор российскому спорту14:00
- "Администрация" Донецка опубликовала адреса елочных базаров13:30
- В оккупированном Донецке открыли очередной памятник Кобзону13:00
- Букмекеры дали прогноз на матч "Шахтер" - "Аталанта"12:30
- Стал известен детальный график нормандского саммита12:00
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