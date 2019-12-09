В преддверии Нового года в Донецке начнут работу порядка 100 елочных базаров. Об этом сообщили в пресс-службе "администрации" Донецка. Приводим полный список: БУДЕННОВСКИЙ РАЙОН 1. ул. ... подробнее →

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отстранило Россию от участия в крупнейших международных соревнованиях на четыре года, сообщает DW . Соответствующее решение принял исполнительный комитет ... подробнее →

Министр экономики Тимофей Милованов заявил, что в результате российской агрессии потери экономики Украины составили от $50 до 150 млрд. Об этом он написал в Facebook, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ" . ... подробнее →

Верховный суд Великобритании 9 декабря 2019 года начал слушания по делу о так называемом кредите для Януковича от России в размере 3 миллиардов долларов. Заседания пройдут в период с 9 по 12 декабря, ... подробнее →

Все КПВВ на линии разграничения функционируют по графику зимнего периода, пропускные операции осуществляются с 08.00 до 17.00, сообщает Государственная пограничная служба Украины . Сегодня утром, 9 ... подробнее →

В понедельник, 9 декабря, Париж принимает встречу лидеров нормандской четверки, сообщает НВ . В переговорах в Париже примут участие президенты Украины Владимир Зеленский, России Владимир Путин, ... подробнее →

Футболисты донецкого "Шахтера" в среду, 11 декабря, проведут заключительный, шестой поединок группового турнира Лиги чемпионов УЕФА, в котором будут принимать итальянскую "Аталанту", сообщает ... подробнее →

В оккупированном Донецке местная марионеточная "власть" торжественно открыла бюст российскому певцу, политику и бизнесмену Иосифа Кобзона, которого называют "героем ДНР", сообщает Новинарня . Бюст ... подробнее →

Китайские ученые впервые в мире скрестили обезьяну и свинью 09.12.2019 11:00 Первые в мире гибриды обезьян и свиней родились в китайской лаборатории, информирует УНН . Для создания гибрида, на четвертый день после зачатия 4 тысячам эмбрионов свиней ввели искусственно ... подробнее →

Под Мариуполем открыли новый пляж 09.12.2019 10:00 Под Мариуполем в поселке Юрьевка открыли новый отремонтированный пляж. Как сообщает Мангушская райадминистрация, его создание было инициативой местных жителей, передает Depo.Донбасс . Они подготовили ... подробнее →