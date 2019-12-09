На данном этапе переговоров Нормандской четверки советники лидеров удалились, чтобы править некоторые из пунктов итогового коммюнике саммита, сообщил источник в украинской делегации. По словам ... подробнее →

Переговоры лидеров нормандской четверки в Париже закончились и началась личная встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина. Двусторонние ... подробнее →

Президент России Владимир Путин заявил, что доволен результатами своей встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским, которая завершилась несколько ранее. "Хорошо, доволен", ... подробнее →

Президент Украины Владимир Зеленский и президент России Владимир Путин говорили о выборах на Донбассе и восстановлении украинского контроля над границей, но каких-то договоренностей не достигли. Об ... подробнее →

Активистки женского движения Femen вышли с протестом под Елисейский дворец в Париже, где вот-вот должна начаться встреча лидеров "нормандской четверки", сообщает Телеканал новостей «24» . ... подробнее →

Московский городской суд приговорил экс-депутата Верховной Рады, экс-министра транспорта Украины Николая Рудьковского, обвиняемого в нападении на российское посольство, к 2 годам колонии общего ... подробнее →

Время начала встречи "нормандской четверки" перенесли. Поэтому сдвинута и пресс-конференция лидеров, передает Цензор.НЕТ . "Нормандский саммит" был запланирован на 17:00 по Киеву, однако начался с ... подробнее →

В Лондоне начались слушания по делу о "долге Януковича" 09.12.2019 15:00 Верховный суд Великобритании 9 декабря 2019 года начал слушания по делу о так называемом кредите для Януковича от России в размере 3 миллиардов долларов. Заседания пройдут в период с 9 по 12 декабря, ... подробнее →

Кабмин оценил потери Украины из-за российской агрессии 09.12.2019 14:30 Министр экономики Тимофей Милованов заявил, что в результате российской агрессии потери экономики Украины составили от $50 до 150 млрд. Об этом он написал в Facebook, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ" . ... подробнее →