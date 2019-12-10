В возрасте 61 года умерла солистка шведской группы Roxette Мари Фредрикссон, сообщает Громадское . «С прискорбием мы должны объявить о смерти одной из наших любимых исполнителей. Мари ... подробнее →

Группа Нафтогаз снизит в декабре 2019 года цену на газ для льготных потребителей на 13% по сравнению с ноябрем - до 4 277 грн за 1 тыс. кубометров (без учета НДС, наценки газсбытов и транспортных ... подробнее →

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов сообщил, что через семь лет уровень зарплат в Украине может догнать уровень зарплат в Польше, сообщает Громадское ... подробнее →

"Распоряжением главы" "ДНР" №404 от 10.12.2019 года определены выходные дни для работников, которым установлена пятидневная и шестидневная рабочая неделя, сообщает интернет-газета "Жизнь" . Согласно ... подробнее →

В "ДНР" назвали цифру по обмену пленными 10.12.2019 14:00 Самопровозглашенная "Донецкая народная республика" готова к обмену пленными с украинской стороной по новой формуле. Об этом заявила так называемый "омбудсмен" Дарья Морозова, передает РБК-Украина . ... подробнее →

В днепровском историческом музее пропал сторож-кот 10.12.2019 13:30 В Историческом музее Днепра пропал кот Семен Парфентьевич, трудоустроенный летом для охраны музея от крыс и мышей. Об этом сообщает dnepr.news "Кота Семена взяли в музей, чтобы он ловил мышей и ... подробнее →

Cайт "Миротворец" объявил о прекращении работы 10.12.2019 13:00 В центре "Миротворец" заявили, что сегодня, 10 декабря, остановят свои серверы с 18:00. Об этом сообщается на сайте "Миротворец", передает телеканал 112 Украина . "По требованию некоторых объективных ... подробнее →