"Европейская Солидарность" потретребовала от Службы безопасности Украины задержать и депортировать с территории нашей страны съемочную группу телеканала "Звезда", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ... подробнее →

Сотрудники Нацполиции задержали и объявляют обоснованные подозрения подозреваемым убийстве Павла Шеремета. Об этом сообщил глава МВД Украины Арсен Аваков в Twitter, передает Корреспондент.net . "Это ... подробнее →

Блогер из Донецка Стиг Барди показал на своем YouTube канале магазин «Молоко» и цены на продукты в преддверии Нового года, сообщает Gorlovka.ua . Эта торговая точка находится возле цирка ... подробнее →

Малообеспеченным жителям штата Табаско на юго-востоке Мексики построили высокотехнологичные дома, напечатанные на 3D-принтере, сообщает Корреспондент.net . .Производством занимается компания New ... подробнее →

Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и вынужденных переселенцев Украины создало специальный раздел, где публикуется актуальная информация о вакансиях с предоставлением ... подробнее →

Народные депутаты поддержали проект Закона "О внесении изменения в статью 1 Закона Украины "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" (№2569), ... подробнее →

С начала 2019 года на Донбассе погибли 26 мирных жителей, 136 получили ранения. Об этом в четверг, 12 декабря, заявила глава Миссии ООН в Украине Матильда Богнер, сообщает Корреспондент.net. "Конфликт ... подробнее →

Сегодня на входе в КПВВ "Станица Луганская" умер 56-летний мужчина, передает Depo.Донбас . Отмечается, что мужчина 1963 г.р. направлялся в сторону непидконтольной правительству Украины территории. ... подробнее →

Microsoft подготовила "страшилку" для пользователей Windows 7 12.12.2019 12:00 В следующем году заканчивается срок службы Windows 7 — с 14 января система перестанет получать обновления и патчи безопасности, сообщает Файненс.юа . Чтобы предупредить пользователей, Microsoft ... подробнее →

Румынские пограничники задержали Рефата Чубарова 12.12.2019 11:00 Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил, как его три часа удерживали румынские пограничники в аэропорту Бухареста, сообщает НВ . У себя в Facebook он написал, что при ... подробнее →