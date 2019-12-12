В Мексике дома для бедных начали печатать на 3D-принтере

12.12.2019 17:00

Малообеспеченным жителям штата Табаско на юго-востоке Мексики построили высокотехнологичные дома, напечатанные на 3D-принтере, сообщает Корреспондент.net . .Производством занимается компания New ... подробнее →

Донецкий блогер рассказал о предновогодних ценах в супермаркете

12.12.2019 16:30

Блогер из Донецка Стиг Барди показал на своем YouTube канале магазин «Молоко» и цены на продукты в преддверии Нового года, сообщает Gorlovka.ua . Эта торговая точка находится возле цирка ... подробнее →

Аваков заявил о задержании подозреваемых в убийстве Павла Шеремета

12.12.2019 16:00

Сотрудники Нацполиции задержали и объявляют обоснованные подозрения подозреваемым убийстве Павла Шеремета. Об этом сообщил глава МВД Украины Арсен Аваков в Twitter, передает Корреспондент.net . "Это ... подробнее →

Партия Порошенко потребовала выдворить из Украины съемочную группу телеканала "Звезда"

12.12.2019 15:00

"Европейская Солидарность" потретребовала от Службы безопасности Украины задержать и депортировать с территории нашей страны съемочную группу телеканала "Звезда", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ... подробнее →

На КПВВ "Станица Луганская" умер 56-летний мужчина

12.12.2019 14:15

Сегодня на входе в КПВВ "Станица Луганская" умер 56-летний мужчина, передает Depo.Донбас . Отмечается, что мужчина 1963 г.р. направлялся в сторону непидконтольной правительству Украины территории. ... подробнее →

ООН назвала количество погибших мирных жителей Донбасса

12.12.2019 13:30

С начала 2019 года на Донбассе погибли 26 мирных жителей, 136 получили ранения. Об этом в четверг, 12 декабря, заявила глава Миссии ООН в Украине Матильда Богнер, сообщает Корреспондент.net. "Конфликт ... подробнее →

Рада продлила действие закона об особом статусе Донбасса

12.12.2019 12:45

Народные депутаты поддержали проект Закона "О внесении изменения в статью 1 Закона Украины "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" (№2569), ... подробнее →

МинВОТ создало онлайн-базу вакансий для переселенцев

12.12.2019 12:30

Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и вынужденных переселенцев Украины создало специальный раздел, где публикуется актуальная информация о вакансиях с предоставлением ... подробнее →

Microsoft подготовила "страшилку" для пользователей Windows 7

12.12.2019 12:00

В следующем году заканчивается срок службы Windows 7 — с 14 января система перестанет получать обновления и патчи безопасности, сообщает Файненс.юа . Чтобы предупредить пользователей, Microsoft ... подробнее →

В России загорелся авианосец "Адмирал Кузнецов" (ВИДЕО)

12.12.2019 11:30

В Мурманской области России загорелся крейсер-авианосец "Адмирал Кузнецов", сообщает Телеканал новостей «24» . Пожар на авианосце вспыхнул во время ремонтных работ. Сейчас с верхней ... подробнее →

Румынские пограничники задержали Рефата Чубарова

12.12.2019 11:00

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил, как его три часа удерживали румынские пограничники в аэропорту Бухареста, сообщает НВ . У себя в Facebook он написал, что при ... подробнее →

Ситуация на КПВВ Донбасса 12 декабря

12.12.2019 10:30

Все контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения функционируют по графику зимнего периода, пропускные операции осуществляются с 08.00 до 17.00, сообщает Государственная пограничная служба ... подробнее →

Журнал Time назвал Грету Тунберг человеком года

12.12.2019 10:00

16-летняя экоактивистка из Швеции Грета Тунберг признана человеком 2019 года по версии американского журнала Time, сообщает "Европейская правда" . Обложка издания с фото Тунберг появилась в Instagram ... подробнее →

Букмекеры дали прогноз на матчи "Динамо" и "Александрии" в Лиге Европы

12.12.2019 09:30

В заключительном, шестом туре Лиги Европы УЕФА в четверг, 12 декабря, футболисты киевского "Динамо" примут швейцарский "Лугано", а "Александрия" на выезде встретится с бельгийским "Гентом", сообщает ... подробнее →

Число жертв пожара в одесском колледже возросло до 16-ти

12.12.2019 09:00

В завалах сгоревшего здания Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса 11 декабря работники ГСЧС обнаружили ещё четыре тела погибших на пожаре. Об этом сообщает пресс-служба ... подробнее →

ТНТ снял с эфира сериал "Слуга народа" после показа трех серий

12.12.2019 08:30

Российский телеканал ТНТ убрал из телеэфира украинский сериал Слуга народа после показа трех первых серий, сообщает Корреспондент.net . Первые три серии были показаны в эфире принадлежащего Газпром ... подробнее →

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