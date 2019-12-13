Миссия ООН назвала количество погибших на востоке Украины13.12.2019 20:51
Общее число жертв среди гражданского населения в 2019 году составило 162 человека по состоянию на 15 ноября, в частности, 26 убитых и 136 раненых. Об этом сообщила глава Миссии ООН в Украине Матильда ... подробнее →
Свитолина взяла к себе в команду нового тренера13.12.2019 20:35
Экс-восьмая ракетка мира и финалист Australian Open-2006 Маркос Багдатис на своей странице в Twitter сообщил, что вошел в команду украинской теннисистки Элины Свитолиной. "Рад объявить о ... подробнее →
В США хотят проверить эффективность выделения военной помощи Украине13.12.2019 19:36
Генеральный советник Административно-бюджетного управления (OMB) Белого дома объяснил причины задержки военной помощи Украине. Об этом сообщает американское издание The Hill. В ... подробнее →
Правоохранители назначили 11 генетических экспертиз после трагедии в Одессе13.12.2019 19:04
Под завалами на Троицкой, 25 спасатели обнаружили 14 тел погибших при пожаре людей. Следователь назначил 11 генетических экспертиз. Об этом во время пресс-брифинга на месте трагического пожара на ул. ... подробнее →
Евросоюз представил новую доктрину "климатической нейтральности"13.12.2019 18:40
На саммите Евросоюза государства-члены ЕС достигли соглашения по климатическим изменениям. Об этом на пресс-конференции по итогам первого дня саммита заявил глава Евросовета Шарль Мишель в пятницу, ... подробнее →
Меркель признали самой влиятельной женщиной мира13.12.2019 18:20
Именитый журнал Forbes составил ежегодный рейтинг 100 самых влиятельных женщин мира, приложивших руку к установлению мирового порядка и культуры. Первое место в списке уже не впервые ... подробнее →
"Укрпошта" запустила онлайн-подписку на печатные издания13.12.2019 17:00
"Укрпошта" запустила тестовую версию проекта, который позволит украинцам оформлять подписку на печатные издания онлайн. Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры, передает ОстроВ . В тестовой ... подробнее →
В "ЛНР" заявили о возврате ВСУ на свои позиции в зоне разведения сил13.12.2019 16:30
Украинские силовики возвращают технику к участкам разведения сил и средств у населенных пунктов Золотое и Станица Луганская в Донбассе. Об этом заявил представитель т.н. "ЛНР", сообщает СТРАНА.ua . ... подробнее →
В Мариуполе запустят бесплатный "Новогодний экспресс"13.12.2019 16:00
Во время зимних праздников в Мариуполе будет курсировать «Новогодний экспресс», сообщает сайт Мариупольские Новости . Это специальный автобус, который свяжет двк праздничные локации ... подробнее →
СБУ обнаружила на границе с Молдовой подпольный "алкопровод" (ВИДЕО)13.12.2019 15:15
Сотрудники Службы безопасности Украины в Одесской области перекрыли канал незаконного перемещения спирта через трубопровод из Молдовы. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры в пятницу, 13 ... подробнее →
Эксперты подсчитали стоимость новогоднего стола в Украине13.12.2019 14:30
Праздничный стол к Новому 2020 году для украинской семьи из 4 человек обойдется в среднем в 1620 гривень. Об этом сообщила пресс-служба Национального научного центра Институт аграрной экономики со ... подробнее →
KAZKA презентовала песню с нового альбома (ВИДЕО)13.12.2019 13:45
Группа KAZKA обнародовала трек под названием Колишні, который войдет в новый альбом NIRVANA. Композиция посвящается теме бывшей любви, сообщает ICTV . "Люди из прошлого не покидают нас, сколько не ... подробнее →
Nike запатентовала кроссовки с криптозащитой13.12.2019 12:30
Американская компания Nike получила патент на создание кроссовок с блокчейном. Теперь, уверяют в компании, спортивную обувь просто невозможно будет подделать, говорится на сайте Американского бюро по ... подробнее →
В Голливуде экранизируют "Мастера и Маргариту"13.12.2019 11:30
Режиссер Баз Лурман, известный по фильму "Великий Гэтсби" и занимающийся сейчас съемками байопика об Элвисе Пресли, приобрел права на киноадаптацию романа "Мастер и Маргарита" Михаила Булгакова, ... подробнее →
Китайский стартап разработал "печатный" электромобиль13.12.2019 10:45
Китайский стартап XEV собирает деньги на выпуск электрокара на платформе Kickstarter. Основные узлы автомобиля планируют печатать на 3D-принтере, сообщает АвтоЦентр . В длину электрокар достигает ... подробнее →
Ситуация в КПВВ Донбасса утром 13 декабря13.12.2019 10:00
Сегодня утром, 13 декабря, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме. По данным Государственной пограничной службы Украины , 12 декабря ... подробнее →
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