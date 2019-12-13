СБУ обнаружила на границе с Молдовой подпольный "алкопровод" (ВИДЕО)

13.12.2019 15:15

Сотрудники Службы безопасности Украины в Одесской области перекрыли канал незаконного перемещения спирта через трубопровод из Молдовы. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры в пятницу, 13 ... подробнее →

Эксперты подсчитали стоимость новогоднего стола в Украине

13.12.2019 14:30

Праздничный стол к Новому 2020 году для украинской семьи из 4 человек обойдется в среднем в 1620 гривень. Об этом сообщила пресс-служба Национального научного центра Институт аграрной экономики со ... подробнее →

KAZKA презентовала песню с нового альбома (ВИДЕО)

13.12.2019 13:45

Группа KAZKA обнародовала трек под названием Колишні, который войдет в новый альбом NIRVANA. Композиция посвящается теме бывшей любви, сообщает ICTV . "Люди из прошлого не покидают нас, сколько не ... подробнее →

Nike запатентовала кроссовки с криптозащитой

13.12.2019 12:30

Американская компания Nike получила патент на создание кроссовок с блокчейном. Теперь, уверяют в компании, спортивную обувь просто невозможно будет подделать, говорится на сайте Американского бюро по ... подробнее →

В Голливуде решили экранизировать "Мастера и Маргариту"

13.12.2019 11:30

Режиссер Баз Лурман, известный по фильму "Великий Гэтсби" и занимающийся сейчас съемками байопика об Элвисе Пресли, приобрел права на киноадаптацию романа "Мастер и Маргарита" Михаила Булгакова, ... подробнее →

Китайский стартап разработал "печатный" электромобиль

13.12.2019 10:45

Китайский стартап XEV собирает деньги на выпуск электрокара на платформе Kickstarter. Основные узлы автомобиля планируют печатать на 3D-принтере, сообщает АвтоЦентр . В длину электрокар достигает ... подробнее →

Ситуация в КПВВ Донбасса утром 13 декабря

13.12.2019 10:00

Сегодня утром, 13 декабря, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме. По данным Государственной пограничной службы Украины , 12 декабря ... подробнее →

Евросоюз продлил санкции против России

13.12.2019 09:30

Евросоюз решил на полгода продлить санкции против России, введеные за нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины. Соответствующее решение принял Европейский совет 12 декабря, ... подробнее →

В МВД назвали имена подозреваемых в убийстве Павла Шеремета

13.12.2019 09:00

Подозрение в убийстве журналиста Павла Шеремета выдвинуто трем лицам: военной медсестре Яне Дугарь, волонтеру и детскому медику Юлии Кузьменко, а также музыканту и ветерану АТО Андрею Антоненко, все ... подробнее →

При пожаре на авианосце "Адмирал Кузнецов" погиб человек

13.12.2019 08:30

В результате пожара на авианосном крейсере "Адмирал Кузнецов", который ремонтируют в Мурманске, погиб один военный, сообщает ТСН . Военный-контрактник "погиб при борьбе за живучесть отсека". Его тело ... подробнее →

"Динамо" вслед за "Александрией" вылетело из Лиги Европы

13.12.2019 08:00

Киевское "Динамо" сыграло вничью со швейцарским "Лугано" в матче шестого тура группового раунда Лиги Европы сезона 2019/20. Поединок в Киеве на НСК "Олимпийский" завершился со счетом 1:1, сообщает ... подробнее →

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