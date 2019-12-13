Эксперты подсчитали стоимость новогоднего стола в Украине 13.12.2019 14:30 Праздничный стол к Новому 2020 году для украинской семьи из 4 человек обойдется в среднем в 1620 гривень. Об этом сообщила пресс-служба Национального научного центра Институт аграрной экономики со ... подробнее →

KAZKA презентовала песню с нового альбома (ВИДЕО) 13.12.2019 13:45 Группа KAZKA обнародовала трек под названием Колишні, который войдет в новый альбом NIRVANA. Композиция посвящается теме бывшей любви, сообщает ICTV . "Люди из прошлого не покидают нас, сколько не ... подробнее →