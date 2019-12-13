Под завалами на Троицкой, 25 спасатели обнаружили 14 тел погибших при пожаре людей. Следователь назначил 11 генетических экспертиз. Об этом во время пресс-брифинга на месте трагического пожара на ул. ... подробнее →

Генеральный советник Административно-бюджетного управления (OMB) Белого дома объяснил причины задержки военной помощи Украине. Об этом сообщает американское издание The Hill. В ... подробнее →

Экс-восьмая ракетка мира и финалист Australian Open-2006 Маркос Багдатис на своей странице в Twitter сообщил, что вошел в команду украинской теннисистки Элины Свитолиной. "Рад объявить о ... подробнее →

Общее число жертв среди гражданского населения в 2019 году составило 162 человека по состоянию на 15 ноября, в частности, 26 убитых и 136 раненых. Об этом сообщила глава Миссии ООН в Украине Матильда ... подробнее →

Украинские силовики возвращают технику к участкам разведения сил и средств у населенных пунктов Золотое и Станица Луганская в Донбассе. Об этом заявил представитель т.н. "ЛНР", сообщает СТРАНА.ua . ... подробнее →

"Укрпошта" запустила тестовую версию проекта, который позволит украинцам оформлять подписку на печатные издания онлайн. Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры, передает ОстроВ . В тестовой ... подробнее →

Именитый журнал Forbes составил ежегодный рейтинг 100 самых влиятельных женщин мира, приложивших руку к установлению мирового порядка и культуры. Первое место в списке уже не впервые ... подробнее →

На саммите Евросоюза государства-члены ЕС достигли соглашения по климатическим изменениям. Об этом на пресс-конференции по итогам первого дня саммита заявил глава Евросовета Шарль Мишель в пятницу, ... подробнее →

В Мариуполе запустят бесплатный "Новогодний экспресс" 13.12.2019 16:00 Во время зимних праздников в Мариуполе будет курсировать «Новогодний экспресс», сообщает сайт Мариупольские Новости . Это специальный автобус, который свяжет двк праздничные локации ... подробнее →

Эксперты подсчитали стоимость новогоднего стола в Украине 13.12.2019 14:30 Праздничный стол к Новому 2020 году для украинской семьи из 4 человек обойдется в среднем в 1620 гривень. Об этом сообщила пресс-служба Национального научного центра Институт аграрной экономики со ... подробнее →