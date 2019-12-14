Спасатели закончили ликвидацию пожара в Одессе

14.12.2019 20:45

В Одессе утром 14 декабря завершилась операция по ликвидации последствий пожара в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на улице Троицкой. Об этом сообщили в пресс-службе ... подробнее →

Контактная группа договорилась уточнить списки на обмен пленными на следующей неделе

14.12.2019 20:31

На заседании Трехсторонней контактной группы, которое запланировано на 18 декабря, уточнят списки для обмена удерживаемых лиц и дату прекращения огня в Донбассе, заявил глава МИД Вадим ... подробнее →

Премьер-министр Канады выразил поддержку Украине

14.12.2019 19:20

Канада в очередной раз подтвердила свою готовность поддерживать Украину. Это подтверждает документальное напутствие премьер-министра Канады Джастина Трюдо новоми главе канадского МИД Франсуа-Филиппу ... подробнее →

Найдена самая глубокая впадина на земной суше

14.12.2019 18:50

Американские ученые обнаружили самую глубокую впадину на Земле. Она находится в Восточной Антарктиде, под ледником Денман, сообщает Корреспондент.net . Ее размеры составляют 20 километров в ширину и ... подробнее →

Шотландия может повторно провести референдум о независимости

14.12.2019 18:21

Первый министр Шотландии Никола Стерджен заявила, что высокий результат Шотландской национальной партии (SNP) на выборах 12 декабря позволяет требовать от Лондона разрешения на проведение второго ... подробнее →

Северная Корея провела новые "секретные испытания"

14.12.2019 17:50

Академия оборонных наук КНДР сообщила в воскресенье, что в субботу вечером провела ещё одно «важное» испытание на космодроме Сохэ. «Тринадцатого декабря 2019 года с 22.41 по ... подробнее →

США готовы ввести санкции против нового газопровода России

14.12.2019 17:25

Соединенные Штаты Америки заверили Украину, что санкции против компаний, которые строят газопровод "Северный поток-2", будут немедленно введены, если строительство не будет прекращено. Об этом ... подробнее →

Православная церковь Украины надеется получить больше признания в 2020 году

14.12.2019 17:15

Предстоятель ПЦУ – блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Епифаний надеется, что в 2020 году удастся получить признание еще нескольких поместных православных церквей.   ... подробнее →

Российская ПВО готовится отражать массированные авиаудары по Москве

14.12.2019 15:30

В ходе тренировки по отражению массированного воздушного удара в Московской зоне ответственности сил ПВО подразделения радиотехнических войск (РТВ) обнаружили более 50 сложных воздушных целей, ... подробнее →

В "ДНР" перевернулся микроавтобус с пассажирами

14.12.2019 14:30

В 5:40 утра на трассе Ясиноватая — Горловка перевернулся микроавтобус Mercedes Sprinter с пассажирами. Об этом 14 декабря сообщил "глава администрации" Горловки Иван Приходько на своем ... подробнее →

Нафтогаз назвал январскую цену на газ для населения

14.12.2019 12:00

Январская цена газа от "Нафтогаза" для защищенных потребителей будет равна квартальной цене, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы компании. "В января 2020 года оптовая цена на природный ... подробнее →

Аваков показал фотографию женщины, взорвавшей Шеремета

14.12.2019 11:30

Министр внутренних дел Арсен Аваков продемонстрировал фотографию женщины в парике. По версии следствия, именно она нажала на устройство, которое удаленно привело в действие бомбу, убившую журналиста ... подробнее →

Журналиста НТВ не пустили в Украину

14.12.2019 11:00

Пограничники в аэропорту Борисполь не пропустили российского журналиста на территорию Украины. Такую информацию в комментарии УНН подтвердил помощник главы Государственной пограничной службы Украины ... подробнее →

Аваков назвал главный мотив убийства Шеремета

14.12.2019 10:30

Министр внутренних дел Арсен Аваков в эфире одного из телеканалов заявил, что главным мотивом убийства журналиста Павла Шеремета является дестабилизация ситуации в Украине, сообщает сайт Подробности ... подробнее →

Ситуация в КПВВ Донбасса утром 14 декабря

14.12.2019 10:00

Сегодня утром, 14 декабря, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме, сообщает РПД «Донецкие новости» . По данным ... подробнее →

Зеленский внес в Раду законопроект об изменении Конституции

14.12.2019 09:30

Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде проект закона о внесении изменений в Конституцию относительно децентрализации власти, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ... подробнее →

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