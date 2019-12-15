В Украину возвращается осень15.12.2019 18:00
С началом новой недели, по прогнозам синоптиков, в Украину придет потепление, а дожди прекратятся, сообщает From-UA . В ночь на 16 декабря температура будет колебаться около нулевой отметки, а день ... подробнее →
В Севастополе затонул плавучий док с подлодкой15.12.2019 16:00
В оккупированном Севастополе в ночь на 15 декабря затонул плавучий док с подводной лодкой Черноморского флота России, сообщает телеканал 112 Украина . По данным российских СМИ, плавучий док ПД-16 и ... подробнее →
Легендарный журнал "Перец" объявил о прекращении выпуска15.12.2019 14:30
Журнал "Перец. Веселая республика" сообщил о закрытии печатной версии почти столетнего издания. Выход последнего выпуска сатирически-юмористического журнала "Перец. Веселая республика" в печатной ... подробнее →
Власти "ЛНР" запретили проезд личного транспорта к КПВВ "Станица Луганская"15.12.2019 13:30
В связи с тем, что непосредственно возле временного пункта пропуска нет возможности разместить весь автотранспорт граждан, в Луганске было принято решение оборудовать стоянку в районе Николаевского ... подробнее →
Гороскоп на неделю с 16 по 22 декабря15.12.2019 12:00
ОВЕН У рожденных у границ знака в эти дни и работы будет невпроворот, и выяснений отношений окажется с избытком. Кстати, следите за своей речью: ваши высказывания способны ранить окружающих. И только ... подробнее →
Украинская саблистка завоевала "золото" этапа Кубка мира в США15.12.2019 11:30
Украинская саблистка Ольга Харлан стала победительницей этапа Кубка мира в Солт-Лейк-Сити (США), сообщает Укринформ . В полуфинале украинка победила француженку Манон Брюне - 15:9. С таким же счетом ... подробнее →
Ситуация в пунктах пропуска утром 15 декабря15.12.2019 11:00
Сегодня утром, 15 декабря, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме по графику зимнего периода (для украинских КПВВ – с 8:00 до ... подробнее →
В Польше один украинец зарезал другого15.12.2019 10:30
В польском городе Лодзь в результате ножевого ранения скончался 24-летний украинец, сообщает Корреспондент.net . Трагедия произошла во время распития алкоголя. 42-летний гражданин Украины ударил ... подробнее →
В Лондоне выбрали новую Мисс мира15.12.2019 10:00
В Лондоне прошла церемония награждения по итогам конкурса Мисс мира 2019. Новой обладательницей титула стала уроженка Ямайки Тони-Энн Сингх, сообщает Корреспондент.net . Девушка стала второй ... подробнее →
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