В связи с тем, что непосредственно возле временного пункта пропуска нет возможности разместить весь автотранспорт граждан, в Луганске было принято решение оборудовать стоянку в районе Николаевского ... подробнее →

Журнал "Перец. Веселая республика" сообщил о закрытии печатной версии почти столетнего издания. Выход последнего выпуска сатирически-юмористического журнала "Перец. Веселая республика" в печатной ... подробнее →

В оккупированном Севастополе в ночь на 15 декабря затонул плавучий док с подводной лодкой Черноморского флота России, сообщает телеканал 112 Украина . По данным российских СМИ, плавучий док ПД-16 и ... подробнее →

С началом новой недели, по прогнозам синоптиков, в Украину придет потепление, а дожди прекратятся, сообщает From-UA . В ночь на 16 декабря температура будет колебаться около нулевой отметки, а день ... подробнее →

Гороскоп на неделю с 16 по 22 декабря 15.12.2019 12:00 ОВЕН У рожденных у границ знака в эти дни и работы будет невпроворот, и выяснений отношений окажется с избытком. Кстати, следите за своей речью: ваши высказывания способны ранить окружающих. И только ... подробнее →

Украинская саблистка завоевала "золото" этапа Кубка мира в США 15.12.2019 11:30 Украинская саблистка Ольга Харлан стала победительницей этапа Кубка мира в Солт-Лейк-Сити (США), сообщает Укринформ . В полуфинале украинка победила француженку Манон Брюне - 15:9. С таким же счетом ... подробнее →

Ситуация в пунктах пропуска утром 15 декабря 15.12.2019 11:00 Сегодня утром, 15 декабря, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме по графику зимнего периода (для украинских КПВВ – с 8:00 до ... подробнее →