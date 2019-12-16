НАТО заявляет об опасной активности российских подводных лодок 16.12.2019 20:29 НАТО утверждает, что активность российских подводных лодок в уходящем году достигла самого высокого уровня со времени окончания холодной войны. Об этом пишет в понедельник ... подробнее →

Подозреваемая по делу Шеремета заявила о сотрудничестве со следствием 16.12.2019 19:23 Подозреваемая по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Юлия Кузьменко через своего адвоката Влада Добоша обнародовала заявление о сотрудничестве со следствием. Соответствующее заявление было ... подробнее →