НАТО заявляет об опасной активности российских подводных лодок16.12.2019 20:29
НАТО утверждает, что активность российских подводных лодок в уходящем году достигла самого высокого уровня со времени окончания холодной войны. Об этом пишет в понедельник ... подробнее →
Подозреваемая по делу Шеремета заявила о сотрудничестве со следствием16.12.2019 19:23
Подозреваемая по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Юлия Кузьменко через своего адвоката Влада Добоша обнародовала заявление о сотрудничестве со следствием. Соответствующее заявление было ... подробнее →
CША могут наложить санкции на 350 немецких компаний из-за "Северного потока-2"16.12.2019 19:07
В реализации проекта "Северный поток-2" принимают участие около 350 немецких компаний, которые могут пострадать в результате американских санкций. Об этом заявил руководитель ... подробнее →
В столице Ливии начались бои между армией и повстанцами16.12.2019 18:58
Столица Ливии Триполи 14 декабря оказалась в центре тяжелых боев между войсками, лояльными к командиру так называемой «Ливийской национальной армии» Халифы Хафтара, и повстанцами, ... подробнее →
В Крыму блокируют украинский радиосигнал16.12.2019 17:55
На севере Крыма продолжают блокировать украинский радиосигнал в 10 населенных пунктах, еще в девяти – сигнал заблокирован частично. Об этом сообщает «Крымская правозащитная ... подробнее →
Великобритания может начать процесс выхода из ЕС до Рождества16.12.2019 17:34
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон планирует представить на рассмотрение Палаты общин законопроект о Brexit в пятницу, 20 декабря. Отмечается, что лидер Консервативной партии ... подробнее →
Зеленский предложил свою версию децентрализации16.12.2019 17:19
Сегодня, 16 декабря, был опубликован текст законопроекта о децентрализации, который внес в Раду на прошлой неделе президент Украины. Владимир Зеленский предлагает внести изменения в Конституцию, ... подробнее →
Украина заняла 39 место в рейтинге "самых сильных государств"16.12.2019 17:09
В рейтинге 80 самых мощных государств мира Украина заняла 39 позицию (поднялась за год на 6 пунктов), сообщает американский журнал U.S.News & World Report. Список составляли аналитики ... подробнее →
"Шахтер" узнал соперника по 1/16 финала Лиги Европы16.12.2019 17:00
Донецкий "Шахтер" в 1/16 финала Лиги Европы сыграет против лиссабонской "Бенфики". Об этом стало известно сегодня на жеребьевке, передает ИА "ЛІГАБізнесІнформ" . "Бенфика" как и "Шахтер" играла в ... подробнее →
Телеканал "Россия 1" показал сюжет про украинских военнопленных в "ДНР"16.12.2019 16:30
Пропагандистский телеканал "Россия 1" показал сюжет с участием трех украинских военных, находящихся в плену "ДНР", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське радіо. Это военнослужащие Вооруженных ... подробнее →
"Квартал 95" напомнил Зеленскому об обещанных "посадках" (ВИДЕО)16.12.2019 15:45
Президент Владимир Зеленский в воскресенье 15 декабря посетил концерт студии "Квартал 95", которую он основал и с которой выступал до президентства, сообщает " target="_blank">Украинская ... подробнее →
Cпортсменов из "ЛНР" не допустили к соревнованиям в России16.12.2019 14:30
Спортсменов из оккупированного Луганска не допустили к соревнованиям по легкой атлетике, проходившим в Смоленской области России, сообщает ОстроВ . Отмечается, что четверо молодых спортсменов из ... подробнее →
Опубликован текст законопроекта Зеленского о децентрализации16.12.2019 13:30
На сайте Верховной Рады опубликован текст законопроекта президента Владимира Зеленского №2598 "О внесении изменений в Конституцию Украины (о децентрализации власти)", сообщает РБК-Украина . ... подробнее →
Пристайко назвал дату начала "новогоднего" перемирия на Донбассе16.12.2019 12:30
Глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко надеется, что новое перемирие на Донбассе будет объявлено 20 или 21 декабря. Об этом сообщает РБК-Украина . Пристайко отметил, что на ... подробнее →
Блогер из Горловки рассказала о местных ценах на бытовую технику (ВИДЕО)16.12.2019 12:00
Сейчас в Горловке объявлены предновогодние скидки, и жительница города Рита Кульчицкая показала видеообзор цен на технику в местном магазине «Планета», сообщает Gorlovka.ua . Внутри ... подробнее →
График работы мобильных отделений "Ощадбанка" с 16 по 22 декабря16.12.2019 11:30
График работы мобильных отделений "Ощадбанка" вдоль линии разграничения на этой неделе. Донецкая область: 16.12 г. Бахмут, ул. Мира, 50; 17.12 г. Бахмут, ул. Мира, 50; 18.12 г. Бахмут, ул. Мира, 50; ... подробнее →
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