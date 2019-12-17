Россия расширила санкции против Украины 17.12.2019 16:30 Правительство России расширило санкции против Украины, а также ассортимент запрещенных для импорта украинских товаров. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ. Под российские ... подробнее →

Определена дата трехсторонних переговоров по транзиту газа 17.12.2019 16:00 Трехсторонние переговоры по газу в формате Украина-ЕС-Россия на уровне министров пройдут 19 декабря 2019 года. Об этом сообщил бывший замглавы Еврокомиссии по вопросам Энергетического союза Марош ... подробнее →