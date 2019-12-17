Определена дата трехсторонних переговоров по транзиту газа17.12.2019 16:00
Трехсторонние переговоры по газу в формате Украина-ЕС-Россия на уровне министров пройдут 19 декабря 2019 года. Об этом сообщил бывший замглавы Еврокомиссии по вопросам Энергетического союза Марош ... подробнее →
Прокуратура назвала имя организатора покушения на Соболева17.12.2019 15:30
Правоохранители установили организатора покушения на депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева, в результате которого погиб его трехлетний сын. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киева во ... подробнее →
Под Радой произошли столкновения активистов с полицией17.12.2019 15:00
Под Верховной Радой произошли столкновения противников открытия рынка земли с правоохранителями, сообщает "ОстроВ" . Ситуация резко обострилась после того, как полиция начала демонтировать большие ... подробнее →
В Донецке открылся очередной супермаркет Геркулес-MOLOKO17.12.2019 14:00
В минувшие выходные в Донецке по адресу бульвар Шевченко, 41д открылся очередной гипермаркет Геркулес-MOLOKO, сообщают местные СМИ. В гипермаркете можно приобрести товары разных торговых марок, и ... подробнее →
Радио Свобода узнало мнение жителей Донецка об итогах Нормандского саммита (ВИДЕО)17.12.2019 13:30
Корреспонденты Радио Свобода выяснили, как жители оккупированного Донецка отреагировали на заявления президента России Путина и президента Украины Зеленского на Нормандском саммите в Париже. Ниже ... подробнее →
Обновление мобильного Chrome 79 стирает данные пользователей17.12.2019 13:00
Пользователи, обновившие браузер Chrome на своих мобильных устройствах, массово пожаловались на уничтожение данных, сообщает Корреспондент.net . Многие юзеры потеряли доступ к данным, не смогли ... подробнее →
Под Верховной Радой начался митинг против земельной реформы17.12.2019 12:30
Под зданием Рады началась акция протеста против открытия рынка земли, сообщает Цензор.НЕТ . Митингующие держат плакаты со своими требованиями, а также символику "Всеукраинского объединения "Свобода", ... подробнее →
Названо место проведения финала Кубка Украины-2020 по футболу17.12.2019 12:00
Исполком Украинской ассоциации футбола (УАФ) официально утвердил Центральный стадион Тернополя в качестве места проведения финала Кубка Украины-2020, сообщает Sport.ua . Матч состоится 13 мая 2020 ... подробнее →
Экс-президента Пакистана приговорили к смертной казни17.12.2019 11:30
Во вторник, 17 декабря, Специальный суд в Исламабаде приговорил бывшего президента Пакистана Первеза Мушаррафа к смертной казни по делу о государственной измене, сообщает НВ . Соответствующее ... подробнее →
Ситуация в пунктах пропуска в зоне ООС утром 17 декабря17.12.2019 11:00
Сегодня утром, 17 декабря, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме. По данным Государственной пограничной службы Украины , 16 декабря ... подробнее →
Во Львове провели соцопрос о переносе Рождества17.12.2019 10:30
По результатам соцопроса, 43,2% жителей Львова не против праздновать Рождество только 25 декабря. Об этом свидетельствуют результаты опроса львовской социологической агентства "Фама", которые она ... подробнее →
В интернете или лично: как лучше считать украинцев?17.12.2019 10:00
В декабре в Оболонском районе Киева и Песковской ОТГ Киевской области началась пробная перепись населения. Госстат тестирует методику и механизмы сбора информации. Между тем Кабмин проводит ... подробнее →
Нормандская встреча – без капитуляции17.12.2019 09:30
На прошлой неделе в Париже произошло событие, на которую украинцы возлагали немалые надежды и о результатах которой должны незаурядные опасения. Президент Владимир Зеленский встретился с лидерами ... подробнее →
Штаб ООС сообщил о ситуации на участках разведения сил на Донбассе17.12.2019 09:00
Пресс-центр штаба операции Объединенных сил сообщаает, что боевики соблюдают режим тишины на участке разведения №1 в районе Станицы Луганской, передает Depo.Донбас . "Перевозка населения между ... подробнее →
Квартал 95 извинился перед Гонтаревой новой песней (ВИДЕО)17.12.2019 08:30
В программе "Вечерний квартал" прозвучала новая песня, посвященная экс-председателю Национального банка Украины Валерии Гонтаревой. Видео выступления обнародовала 16 декабря пресс-секретарь фракции ... подробнее →
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- Прокуратура назвала имя организатора покушения на Соболева15:30
- Под Радой произошли столкновения активистов с полицией15:00
- В Донецке открылся очередной супермаркет Геркулес-MOLOKO14:00
- Радио Свобода узнало мнение жителей Донецка об итогах Нормандского саммита (ВИДЕО)13:30
- Обновление мобильного Chrome 79 стирает данные пользователей13:00
- Под Верховной Радой начался митинг против земельной реформы12:30
- Названо место проведения финала Кубка Украины-2020 по футболу12:00
- Экс-президента Пакистана приговорили к смертной казни11:30
- Ситуация в пунктах пропуска в зоне ООС утром 17 декабря11:00
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