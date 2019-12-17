Определена дата трехсторонних переговоров по транзиту газа 17.12.2019 16:00 Трехсторонние переговоры по газу в формате Украина-ЕС-Россия на уровне министров пройдут 19 декабря 2019 года. Об этом сообщил бывший замглавы Еврокомиссии по вопросам Энергетического союза Марош ... подробнее →

Прокуратура назвала имя организатора покушения на Соболева 17.12.2019 15:30 Правоохранители установили организатора покушения на депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева, в результате которого погиб его трехлетний сын. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киева во ... подробнее →

Под Радой произошли столкновения активистов с полицией 17.12.2019 15:00 Под Верховной Радой произошли столкновения противников открытия рынка земли с правоохранителями, сообщает "ОстроВ" . Ситуация резко обострилась после того, как полиция начала демонтировать большие ... подробнее →