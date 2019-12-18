Кабмин изменил правила пересечения границы с Россией 18.12.2019 17:30 С 1 марта 2020 года пересечение украинской границы с Россией будет осуществляться только на основании заграничного паспорта, сообщает НВ . Об этом у себя в Telegram сообщил премьер-министр Украины ... подробнее →

"ЛНР" вслед за "ДНР" расширила свои "границы" 18.12.2019 16:00 Так называемый "народный совет" "ЛНР" установил границы "ЛНР" по границам Луганской области по состоянию на начало оккупации Донбасса в 2014 году. Об этом сообщают подконтрольные "ЛНР" сайты, передает ... подробнее →

Китай представил миру свой первый авианосец 18.12.2019 14:29 В Китае состоялась официальная церемония ввода в эксплуатацию ВМС НОАК первого построенного в КНР авианосца. Речь идёт об авианосце Type001A, который за несколько месяцев до проведения ... подробнее →