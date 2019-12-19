По Мариуполю разъезжает Дед Мороз на золотом мотоцикле (ВИДЕО)

19.12.2019 17:00

На одном из главных проспектов Мариуполя заметили мужчину в наряде Деда Мороза на золотом мотоцикле "Хонда", сообщает Depo.Донбасс . Видео, как он разъезжает по городу, опубликовали в одном из ... подробнее →

Рада приняла новый Избирательный кодекс

19.12.2019 16:00

Верховная Рада приняла новый избирательный кодекс с учетом поправок президента Владимира Зеленского, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ" . "За" проголосовали 330 депутатов, "против" - 2, воздержались - ... подробнее →

В Дружковке признан банкротом завод Ахметова

19.12.2019 15:00

17 декабря Хозсуд Донецкой области в рамках дела №905/2910/17 признал банкротом ПАО “Дружковский машиностроительный завод” (конечный бенефициар — Ринат Ахметов) и открыл ... подробнее →

В Украине запустили юридический чат-бот для переселенцев

19.12.2019 14:00

18 декабря стартовало тестирование чат-бота «Юридический советник для переселенцев, сообщает Status Quo . Отмечается, что юридический советник - это простой и удобный в пользовании чат-бот, ... подробнее →

Соцопрос зафиксировал рост рейтинга Зеленского после "нормандской" встречи

19.12.2019 13:30

Почти на 10% вырос уровень удовлетворенности работой президента Украины Владимира Зеленского. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой «Рейтинг» в ... подробнее →

Зеленский назначил нового посла Украины в США

19.12.2019 13:00

Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового посла в Соединенных Штатах Америки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ главы государства. Так, в соответствии с указом №911 / 2019 ... подробнее →

Volkswagen "озвучил" электромобиль ID.3 (ВИДЕО)

19.12.2019 12:30

Немецкий автоконцерн Volkswagen представил в Берлине "саундтрек" своего электрического хэтчбека ID.3, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ" . Его создали подразделение Volkswagen Design вместе с ... подробнее →

Планшет в Украине до 1000 грн: миф или реальность

19.12.2019 12:00

Современные гаджеты давно перестали быть дорогим аксессуаром. Теперь без них невозможно представить учебу, отдых, работу или общение с друзьями. Прекрасным выбором для совмещения этих функций станет ... подробнее →

Определились пары четвертьфинала Кубка Украины по футболу

19.12.2019 11:30

В среду, 18 декабря, состоялась жеребьевка четвертьфиналов Кубка Украины-2019/2020, сообщает Sport.ua . Пары 1/4 финала Кубка Украины: «Динамо» – «Александрия» ... подробнее →

Украина договорилась о безвизе с Северной Македонией

19.12.2019 11:00

Безвизовый режим между Украиной и Северной Македонией вступит в силу 22 декабря. Об этом на своей странице в Twitter заявил государственный секретарь Министерства иностранных дел Андрей Заяц, сообщает ... подробнее →

Ситуация в пунктах пропуска в зоне ООС 19 декабря

19.12.2019 10:30

Сегодня утром, 19 декабря, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме. По данным Государственной пограничной службы Украины , 18 декабря ... подробнее →

Иван Дорн заявил о начале актерской карьеры

19.12.2019 10:00

Украинский исполнитель Иван Дорн, который «отличился» скандальными высказываниями об отношениях России и Украины, принял решение прервать карьеру певца, сообщает InfoResist . Теперь он ... подробнее →

ТКГ в Минске не смогла согласовать обмен пленными

19.12.2019 09:30

В Минске на заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе не смогли согласовать обмен пленными, передает Телеканал новостей «24» . Об этом сообщил ... подробнее →

Красный Крест впервые получил доступ на оккупированный Донбасс

19.12.2019 09:00

До конца недели представители Международного комитета Красного Креста смогут впервые получить доступ к оккупированным территориям Донбасса. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим ... подробнее →

На Донбассе в результате обстрелов погиб мирный житель

19.12.2019 08:30

18 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня. Как информирует Цензор.НЕТ , об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook. По данным штаба, ... подробнее →

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