В Киеве открыли главную елку Украины

20.12.2019 10:00

19 декабря, в Киеве на Софийской площади зажгли главную елку Украины, сообщает Цензор.НЕТ . Высота елки - более 20 метров. В этом году ее украсили 800 новогодними игрушками и более 3 км разноцветных ... подробнее →

Монета в 5 гривен поступила в обращение

20.12.2019 09:30

С 20 декабря Национальный банк Украины вводит в оборот монету номиналом в пять гривен, сообщает LB.ua . Это предусмотрено вторым этапом введения монет вместо бумажных денег - первый начался 27 апреля ... подробнее →

Пушилин анонсировал отмену комендантского часа в "ДНР"

20.12.2019 09:00

Власти "ДНР" приняли решение об изменении режима действующего в республике комендантского часа. Об этом сообщил 19 декабря "глава республики" Денис Пушилин. «По всей республике информация будет ... подробнее →

Появилось видео ликвидации стрелка, напавшего на ФСБ в Москве (ВИДЕО)

20.12.2019 08:30

Появилось видео ликвидации мужчины, открывшего стрельбу вечером 19 декабря в здании ФСБ на Лубянке и возле него, сообщает ОстроВ . По последним данным в результате нападения двое сотрудников ФСБ ... подробнее →

Показано c 1 по 5 (из 5 новостей)

Архив всех новостей
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх