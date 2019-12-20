В Киеве открыли главную елку Украины 20.12.2019 10:00 19 декабря, в Киеве на Софийской площади зажгли главную елку Украины, сообщает Цензор.НЕТ . Высота елки - более 20 метров. В этом году ее украсили 800 новогодними игрушками и более 3 км разноцветных ... подробнее →

Монета в 5 гривен поступила в обращение 20.12.2019 09:30 С 20 декабря Национальный банк Украины вводит в оборот монету номиналом в пять гривен, сообщает LB.ua . Это предусмотрено вторым этапом введения монет вместо бумажных денег - первый начался 27 апреля ... подробнее →

Пушилин анонсировал отмену комендантского часа в "ДНР" 20.12.2019 09:00 Власти "ДНР" приняли решение об изменении режима действующего в республике комендантского часа. Об этом сообщил 19 декабря "глава республики" Денис Пушилин. «По всей республике информация будет ... подробнее →