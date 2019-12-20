В Киеве открыли главную елку Украины20.12.2019 10:00
19 декабря, в Киеве на Софийской площади зажгли главную елку Украины, сообщает Цензор.НЕТ . Высота елки - более 20 метров. В этом году ее украсили 800 новогодними игрушками и более 3 км разноцветных ... подробнее →
Монета в 5 гривен поступила в обращение20.12.2019 09:30
С 20 декабря Национальный банк Украины вводит в оборот монету номиналом в пять гривен, сообщает LB.ua . Это предусмотрено вторым этапом введения монет вместо бумажных денег - первый начался 27 апреля ... подробнее →
Пушилин анонсировал отмену комендантского часа в "ДНР"20.12.2019 09:00
Власти "ДНР" приняли решение об изменении режима действующего в республике комендантского часа. Об этом сообщил 19 декабря "глава республики" Денис Пушилин. «По всей республике информация будет ... подробнее →
Появилось видео ликвидации стрелка, напавшего на ФСБ в Москве (ВИДЕО)20.12.2019 08:30
Появилось видео ликвидации мужчины, открывшего стрельбу вечером 19 декабря в здании ФСБ на Лубянке и возле него, сообщает ОстроВ . По последним данным в результате нападения двое сотрудников ФСБ ... подробнее →
- Пушилин анонсировал отмену комендантского часа в "ДНР"09:00
- По Мариуполю разъезжает Дед Мороз на золотом мотоцикле (ВИДЕО)17:00
- В Дружковке признан банкротом завод Ахметова15:00
- Ситуация в пунктах пропуска в зоне ООС 19 декабря10:30
- Красный Крест впервые получил доступ на оккупированный Донбасс09:00
- На Донбассе в результате обстрелов погиб мирный житель08:30
- "ЛНР" вслед за "ДНР" расширила свои "границы"16:00
- Ситуация на блокпостах Донбасса 18 декабря13:45
- В Донецке открылся очередной супермаркет Геркулес-MOLOKO14:00
- Радио Свобода узнало мнение жителей Донецка об итогах Нормандского саммита (ВИДЕО)13:30
- В Киеве открыли главную елку Украины10:00
- Монета в 5 гривен поступила в обращение09:30
- Пушилин анонсировал отмену комендантского часа в "ДНР"09:00
- Появилось видео ликвидации стрелка, напавшего на ФСБ в Москве (ВИДЕО)08:30
- По Мариуполю разъезжает Дед Мороз на золотом мотоцикле (ВИДЕО)17:00
- Рада приняла новый Избирательный кодекс16:00
- В Дружковке признан банкротом завод Ахметова15:00
- В Украине запустили юридический чат-бот для переселенцев14:00
- Соцопрос зафиксировал рост рейтинга Зеленского после "нормандской" встречи13:30
- Зеленский назначил нового посла Украины в США13:00
- Планшет в Украине до 1000 грн: миф или реальность12:00
- В интернете или лично: как лучше считать украинцев?10:00
- Нормандская встреча – без капитуляции09:30
- Военные итоги года. Что изменилось в ВСУ?11:00
- Топ-5 футбольных достижений Украины за 2018-2019 годы09:30
- Полный вперед: ортопедическая обувь для здорового шага14:30
- Работы в саду в ноябре: мульчирование, перекопка, защита, укрытие19:30
- Витамин D: когда он необходим11:30
- Советы диетолога. Каким должен быть идеальный завтрак07:48
- Ученые нашли новый способ борьбы с никотиновой зависимостью21:25
- Радио Свобода узнало мнение жителей Донецка об итогах Нормандского саммита (ВИДЕО)
- В Донецке открылся очередной супермаркет Геркулес-MOLOKO
- "ЛНР" вслед за "ДНР" расширила свои "границы"
- Россия расширила санкции против Украины
- Красный Крест впервые получил доступ на оккупированный Донбасс
- В Дружковке признан банкротом завод Ахметова
- Ситуация на блокпостах Донбасса 18 декабря
- Кабмин изменил правила пересечения границы с Россией
- Ситуация в пунктах пропуска в зоне ООС 19 декабря
- Ситуация в пунктах пропуска в зоне ООС утром 17 декабря